انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفوررت (2)-(3) ليون.. بصمة مصرية

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - هايدنهايم

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت أمام ليون الفرنسي بمنافسات الدوري الأوروبي.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت في مواجهة ليون.

لمتابعة مباراة فرانكفورت ضد ليون دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق85 جووووووووول مرموش بعد كسر مصيدة التسلل

ق83 سعيد بن رحمة يهدر فرصة تسجيل الهدف الرابع لنادي ليون بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء

ق80 مرموش يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على مدافع ليون

ق63 عمر مرموش يشارك بدلا من فارس شيبي

ق54 إرنست نوماه يسجل الهدف الثالث لنادي ليون في شباك فرانكفورت

ق50 ماليك فوفانا يسجل الهدف الثاني لنادي أولمبيك ليون في شباك فرانكفورت

انطلاق المباراة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 لاعبو ليون يطالبون بالحصول على ركلة جزاء ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب.

ق40 تسديدة يسارية قوية من هوجو إيكيتيكي مهاجم فرانكفورت تمر بجوار مرمى ليون بقليل

ق28 ريان شرقي يحرز هدف التعادل لنادي ليون

ق18 أنسجار كناوف يسجل الهدف الأول لفرانكفورت بعد تسديدة مباشرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء

ق11 ألكسندر لاكازيت يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى

انطلاق المباراة

مرموش فرانكفورت الدوري الأوروبي
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