الدوري الأوروبي - فوز لم يتحقق لـ مانشستر يونايتد منذ 21 شهرا.. ونيس يسقط في غياب عبد المنعم

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا صعبا على حساب مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح أموريم إلى إعادة الفريق لطريق الفوز مجددًا بعد الخسارة في مباراتيه الأخيرتين في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال 2-0، ونوتنجهام فورست 3-2.

كما نجح أموريم في قيادة الفريق لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز على حساب بودو جليمت النرويجي في الجولة الخامسة 3-2 بصعوبة.

وفاز يونايتد بأول مباراة له خارج أرضه في البطولات الأوروبية منذ مارس 2023.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني أخطأ أندريه أونانا حارس يونايتد في الخروج بالكرة، ليسجل ماتيج فيدرا الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 61 أجرى أموريم 3 تبديلات بنزول أنتوني، وماونت، وهويلوند بدلا من مالاسيا، وزيركزي، وراشفورد.

ونجح البديل الدنماركي راسموس هويلوند في تسجيل هدفين ليقود فريقه للفوز الصعب في المباراة.

هدف يونايتد الأول جاء في الدقيقة 63 بعد مرور رائع من أمادا لتصطدم بدفاع بلزن وتتحول لهويلاند الذي أودعها في المرمى الخالي.

وقبل النهاية بدقيقتين سجل هويلوند الهدف الثاني بعد تمريرة خادعة من برونو ليسددها النجم الدنماركي في الشباك.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، فيما توقف رصيد فيكتوريا بلزن عند 9 نقاط ليتراجع إلى المركز الـ15.

مالمو × جالاتا سراي

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، خطف مالمو السويدي تعادلا مثيرًا أمام ضيفه جالاتا سراي التركي بهدفين لكل فريق.

تقدم اريك بوثيم لمالمو في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل إلياس يليرت لجالاتا سراي في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، سجل يونس أكجون الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما أدرك سيرجيو فلوريس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بتلك النتيجة رفع جالاتا سراي رصيده لـ12 نقطة في المركز الرابع، فيما نجح مالمو في تحقيق أول تعادل له في الدوري الأوروبي ليرفع رصيده لـ4 نقاط في المركز الـ30.

سان جيلواز × نيس

وسقط نيس الفرنسي مجددًا أمام رويال سان جيلواز البلجيكي بهدفين مقابل هدف وحيد.

المباراة شهدت غياب محمد عبد المنعم الذي لم يشارك مع فريقه بسبب الإصابة ولم يدخل قائمة الفريق.

توقف رصيد نيس عند نقطتين قبل جولتين من نهاية مرحلة الدوري، ليقترب من الخروج وتوديع البطولة مبكرًا.

أما سان جيلواز فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ17 في محاولة الوصول إلى المباراة المؤهلة لدور الـ16.

باوك × فرينكفاروزي

وحقق باوك اليوناني فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه المجري فرينكفاروزي بخماسية نظيفة.

باوك حقق فوزه الثاني ورفع رصيده لـ7 نقاط في المركز 22، فيما توقف رصيد فرينكفاروزي عند 9 نقاط في المركز الـ15.

وتتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 مباراة من جولتين ذهاب وإياب لتحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة لثمن النهائي.