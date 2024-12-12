سعود عبد الحميد يكتب التاريخ في فوز روما على براجا بالدوري الأوروبي

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 21:48

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد

كتب السعودي سعود عبد الحميد مدافع روما التاريخ حين سجل في فوز فريقه 3-0 على سبورتنج براجا في الدوري الأوروبي.

وحل براجا ضيفا على روما ضمن الجولة السادسة من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وظهر عبد الحميد في التشكيل الأساسي لفريقه لأول مرة هذا الموسم، وهو الموسم الأول له مع الفريق.

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وافتتح لورينزو بيليجريني التسجيل لروما في الدقيقة 11.

ثم سجل سعود هدف روما الثاني في الدقيقة 47 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليصبح أول لاعب سعودي يحرز هدفا في المسابقات الأوروبية.

فور الهدف ركض عبد الحميد لمعانقة مدربه كلاوديو رانييري.

واختتم ماريو هيرموسو أهداف اللقاء في الدقيقة 90.

وتسبب عبد الحميد في طرد حارس سبورتينج براجا البرتغالي حين انفرد به خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة نحو المرمى لكن الحارس أوقف الكرة بيده ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء.

وكان البالغ من العمر 25 عاما قد صنع هدفا في مباراة فريقه الأخيرة ضد ليتشي بالدوري الإيطالي.

وظهر سعود في 5 مباريات مع روما هذا الموسم، 2 في الدوري الإيطالي و3 في الدوري الأوروبي.

بهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ12 ضمن 36 فريقا.

سعود عبد الحميد روما
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