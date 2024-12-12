ببدلاء البدلاء.. تشيلسي يهزم أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

في أجواء شديدة البرودة.. هزم تشيلسي مضيفه أستانا من كازاخستان بنتيجة 3-1 يوم الخميس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ولعب الفريقان ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ودفع إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي بمجموعة من لاعبي الأكاديمية مع بعض بدلاء الفريق الأساسي.

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وتقدم تشيلسي عن طريق وافتتح مارك جويو أهداف اللقاء لتشيلسي في الدقيقة 14، قبل أن يضاعف النتيجة بواسطة اللاعب نفسه بعد 4 دقائق.

وأحرز ريناتو فيجا الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 39.

واختتم مارين توماسوف لاعب أستانا أهداف الشوط الأول بالهدف الوحيد لفريقه.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة.

وحقق فريق البلوز فوزه السادس على التوالي في جميع البطولات.

تشيلسي أستانا
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