ببدلاء البدلاء.. تشيلسي يهزم أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي
الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 21:29
كتب : FilGoal
في أجواء شديدة البرودة.. هزم تشيلسي مضيفه أستانا من كازاخستان بنتيجة 3-1 يوم الخميس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
ولعب الفريقان ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
ودفع إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي بمجموعة من لاعبي الأكاديمية مع بعض بدلاء الفريق الأساسي.
وتقدم تشيلسي عن طريق وافتتح مارك جويو أهداف اللقاء لتشيلسي في الدقيقة 14، قبل أن يضاعف النتيجة بواسطة اللاعب نفسه بعد 4 دقائق.
وأحرز ريناتو فيجا الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 39.
واختتم مارين توماسوف لاعب أستانا أهداف الشوط الأول بالهدف الوحيد لفريقه.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة.
وحقق فريق البلوز فوزه السادس على التوالي في جميع البطولات.
نرشح لكم
الدوري الأوروبي - المغربي إجماني يسجل في تعادل رينجرز وتوتنام.. ولاتسيو في الصدارة الهزيمة الأولى.. مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليون بالدوري الأوروبي إنتركونتيننتال - الشحات: التشبع بالألقاب ليس في قاموس الأهلي.. ولن نشغل أنفسنا بريال مدريد انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفوررت (2)-(3) ليون.. بصمة مصرية الدوري الأوروبي - فوز لم يتحقق لـ مانشستر يونايتد منذ 21 شهرا.. ونيس يسقط في غياب عبد المنعم إنتركونتيننتال - وسام أبو علي: جاهزون لمواجهة باتشوكا.. وأحلم باللعب ضد ريال مدريد انتهت في الدوري الأوروبي - فيكتوريا بلزن (1)-(2) مانشستر يونايتد تشكيل يونايتد - أموريم يجري 5 تبديلات أمام فيكتوريا بلزن