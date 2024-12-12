إنتركونتيننتال - وسام أبو علي: جاهزون لمواجهة باتشوكا.. وأحلم باللعب ضد ريال مدريد

شدد وسام أبو علي، مهاجم الأهلي علي جاهزية فريقه لخوض المباراة المقبلة في كأس ‏التحدي.

ويصارع الأهلي على كأس التحدي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام باتشوكا في المباراة التي ستقام على استاد 974 يوم السبت المقبل.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وقال أبو علي عبر موقع الأهلي الرسمي: "اللاعبين والجهاز ‏الفني سيبذلون أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، والتأهل لملاقاة ريال ‏مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي البطولة".

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وأضاف "ثقتي في الجماهير التي ستكون حاضرة بقوة خلال مباراة كأس ‏التحدي، لمساندة اللاعبين وتحفيزهم، كما حدث في المباراة الأولى أمام العين الإماراتي، عندما ‏احتشدت الجماهير في استاد القاهرة وكانت كلمة السر في تحقيق الانتصار"

وأوضح "مباراة باتشوكا ستكون صعبة بالتأكيد، خاصة أن الفريق ‏سيواجه مدرسة جديدة في كرة القدم، ودائماً يرتفع مستوى المباريات وتزيد صعوبتها في ‏البطولات الكبرى بعد تخطي كل مرحلة".

وتابع "وجود ريال مدريد طرفًا في نهائي كأس القارات للأندية يزيد من ‏الطموح والرغبة في الفوز بمباراة كأس التحدي، من أجل مواجهة عملاق قارة أوروبا، ‏موضحًا أن اللعب أمام ريال مدريد حلم بالنسبة له، وإن حدث سيكون أول مباراة يخوضها مع ‏الأهلي أمام ممثل قارة أوروبا على المستوى العالمي".

واختتم "الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في قطر، والفريق يهدف إلى إسعاد جميع الجماهير، لا سيما الجماهير المنتظر حضورها في ملعب المباراة لدعم ‏وتشجيع اللاعبين".

ويصارع الأهلي على كأس التحدي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام باتشوكا في المباراة التي ستقام على استاد 974 يوم السبت المقبل.

وفاز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ليتأهل لملاقاة الأهلي في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.