"طفح الكيل".. السكة الحديد مودرن يصدر بيانا بشأن القرارات التحكيمية في مواجهة الداخلية

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 21:07

كتب : رضا السنباطي

السكة الحديد مودرن

أصدر نادي السكة الحديد مودرن بيانا رسميا بشان القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام الداخلية.

وحقق الداخلية الفوز خارج أرضه بنتيجة 1-0 على السكة الحديد مودرن، وسجل هدف الفوز يوسف تونجي.

واعترض مسؤولي السكة على الهدف كما طالبوا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ونشبت مشادة بعد حديث أمير عزمي مع مسؤولي السكة لتندلع أزمة بين الطرفين عقب نهاية المباراة.

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وأدار الحكم الدولي محمد معروف مباراة السكة الحديد مودرن والداخلية ضمن الجولة 12 من دوري المحترفين.

وقال السكة الحديد مودرن في بيانه:

"تاكيدا وعملا بمبدأ دعم التحكيم المصري نعرض ما شهدته المباراة من أخطاء تحكيمية جسيمة للحكم الدولي محمود معروف صنعت الفارق في نتيجة المباراة"

"أولا.. لم يحتسب الحكم ركلتي جزاء صحيحة 100 ٪ لصالح السكة الحديد مودرن لا يختلف عليها أحد"

"ثانيا.. احتسب هدف لنادي الداخلية شهد ذهول الجميع داخل الملعب حيث أن الكرة لم تتخطى خط المرمى ليحسبها هدف"

"ثالثا.. توقفت المباراة اكثر من مرة ولم يتم احتساب الوقت بدل من ضائع أثر هذا التوقف التى حدث خلاله العديد من التبديلات والإصابات"

"طفح الكيل من هذه القرارات التي أثرت على ترتيب الفريق في جدول الدوري خاصة وانها ليس المباراة الأولى التي حدث بها أخطاء على فريقنا"

"ولم يكن مخالفة القانون الواضحة في كافة الحالات السابقة ليمر مرور الكرام ونهيب لجنة الحكام ضرورة اتخاذ التدابير التي تصحح مسار التحكيم المصري في الفترة المقبلة وحفظ كافة الحقوق في احتجاج إدارة نادي السكة الحديد مودرن".

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