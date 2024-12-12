مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت أمام ليون في الدوري الأوروبي
الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 21:00
كتب : FilGoal
أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليون الفرنسي.
ويلتقي فرانكفورت خارج ملعبه ضد ليون في بطولة الدوري الأوروبي.
ويشهد التشكيل تواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء، للمرة الثانية فقط هذا الموسم.
وكان الدولي المصري قد جلس على مقاعد البدلاء في مباراة واحدة فقط هذا الموسم، لكنه دخل كبديل وسجل هدف الفوز في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ بكأس ألمانيا أكتوبر الماضي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: كيفن تراب.
الدفاع: راسموس كريستنسن – روبن كوخ – توتا – أرثر ثياتي.
الوسط: محمود داوود – فارس شايبي – أنجسار كناوف - نيلس نكونكو.
الهجوم: ماريو جوتزه – هوجو إيكيتيكي.
وشارك مرموش مع فرانكفورت حتى الآن في 21 مباراة وسجل خلالها 17 هدفا وصنع 11 آخرين بجميع البطولات.
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