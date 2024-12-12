دوري المحترفين - وادي دجلة وبلدية المحلة يتعادلان سلبيا

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 20:37

كتب : FilGoal

وادي دجلة

تقاسم وادي دجلة وبلدية المحلة نقاط المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مناسفات دوري المحترفين.

ويشهد الموسم الحالي النسخة الثانية من منافسات دوري المحترفين.

وتعادل بلدية المحلة أمام وادي دجلة سلبيا بدون أهداف ضمن الجولة 12 من دوري المحترفين.

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وبعد 11 جولة فاز المنصورة لأول مرة هذا الموسم بالتفوق على منتخب السويس بنتيجة 2-1، وسجل ثنائية المنصورة كل من جلال الشرقاوي ومصطفى جميل، فيما سجل يوسف بيبو هدف منتخب السويس.

كما تعادل راية مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، وتقدم راية بهدف أحمد ميسي، وأدرك عبد الرحمن سمانة التعادل للذئاب الجبل الذين ظلوا في الصدارة برصيد 27 نقطة.

وانتصر كهرباء الإسماعيلية على القناة بنتيجة 3-2، سجل للكهرباء مؤمن إبراهيم من ركلة جزاء ومحمد شيكا ومحمود دعبسة وسجل للقناة حسين ومحمود حرشة من ركلة جزاء.

وحقق الداخلية الفوز خارج أرضه بنتيجة 1-0 على السكة الحديد مودرن، وسجل هدف الفوز يوسف تونجي، واعترض مسؤولي السكة على الهدف كما طالبوا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ونشبت مشادة بعد حديث أمير عزمي مع مسؤولي السكة لتندلع أزمة بين الطرفين عقب نهاية المباراة.

وفاز بترول أسيوط على طنطا بثنائية دون مقابل سجلهما أحمد يونس وأحمد خالد وأهدر محمد حسام الشرخة ركلة جزاء لطنطا.

وسقط لافيينا في فخ الخسارة بنتيجة 2-1، وسجل لؤي أحمد عيد ومصطفى عفروتو لوي، وسجل لنادي لافيينا مايكل أوجيمبا.

وأخيرا فاز أسوان على ديروط بهدف دون رد سجله إبراهيم البهنسي في الدقيقة 86.

وادي دجلة بلدية المحلة دوري المحترفين
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