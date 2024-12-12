دوري المحترفين - وادي دجلة وبلدية المحلة يتعادلان سلبيا
الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 20:37
كتب : FilGoal
تقاسم وادي دجلة وبلدية المحلة نقاط المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مناسفات دوري المحترفين.
ويشهد الموسم الحالي النسخة الثانية من منافسات دوري المحترفين.
وتعادل بلدية المحلة أمام وادي دجلة سلبيا بدون أهداف ضمن الجولة 12 من دوري المحترفين.
وبعد 11 جولة فاز المنصورة لأول مرة هذا الموسم بالتفوق على منتخب السويس بنتيجة 2-1، وسجل ثنائية المنصورة كل من جلال الشرقاوي ومصطفى جميل، فيما سجل يوسف بيبو هدف منتخب السويس.
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