إنتركونتيننتال - مروان عطية: كأس التحدي لم نتوج به من قبل.. وحققت 12 بطولة في عامين

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - مروان عطية

عبر مروان عطية لاعب وسط الأهلي عن حلمه بالتتويج ببطولة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي والتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال مروان في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "نسعى للتتويج ببطولة كأس التحدي لإضافة بطولة جديدة لتاريخ الجيل الحالي من اللاعبين وللنادي الأهلي".

وأضاف "الفوز أمام باتشوكا والتأهل لمواجهة ريال مدريد يزيد من حماس اللاعبين ودوافعهم القوية، إلى جانب الحضور الجماهيري المنتظر والمتوقع ‏لدعم الأهلي امام فريق باتشوكا المكسيكي".

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وأكمل "كأس التحدي بطولة جديدة لم يسبق للنادي أن توج بها من قبل، ونسعى إلى ‏الفوز بها وإسعاد جماهير النادي المتعطشة دائمًا للبطولات"

وعن الاستعداد لمباراة باتشوكا، علق لاعب الوسط: "الجهاز الفني يدرس الفرق المنافسة بشكل جيد، ويتم التحضير ‏لجميع المباريات وتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب المناسبة لخوض المباريات، وأن مباراة بحجم ‏كأس التحدي سيكون لها حسابات خاصة وتحضير قوي من الجميع داخل الفريق. "

وشدد: "لاعبو الأهلي على قدر المسئولية ويقدرون قيمة قميص الأهلي، وهدفهم دائمًا ‏رفع اسم النادي وبذل أقصى جهد في جميع المواجهات العالمية التي تحظى باهتمام كبير وتكون محط ‏أنظار الجميع. ‏"

وأشار في حديثه إلى بداياته مع الأهلي "بدايتي كانت موفقة مع الأهلي بعد التتويج بلقبين، وحققت 12 بطولة مع الأهلي خلال عامين، وآمل في حصد المزيد من البطولات للنادي وللجماهير".

وأتم "الجيل الحالي يبحث عن مواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي من ‏خلال الفوز بالألقاب المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس التحدي والتأهل لمواجهة بطل أوروبا".

ويصارع الأهلي على كأس التحدي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام باتشوكا في المباراة التي ستقام على استاد 974 يوم السبت المقبل.

وفاز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ليتأهل لملاقاة الأهلي في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

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