استبعاد كولر.. كاف يعلن القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا

استبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي من القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا.

ويقام حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

وأعلن كاف اختيار الثلاثي إميرسي فاي مدرب كوت ديفوار وسيباستيان ديسابر مدرب الكونغو وهوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا في القائمة النهائية للجائزة.

إميرسي فاي قاد منتخب كوت ديفوار للتتويج بلقب النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا التي استضافتها بلاده.

فيما حصل هوجو بروس منتخب كوت ديفوار للمركز الثالث في كأس إفريقيا، بينما قاد ديسابر منتخب الكونغو للمركز الرابع في البطولة ذاتها.

في المقابل توج كولر في 2024 مع الأهلي ببطولات دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر.

وكان المغربي وليد الركراكي قد توج بالجائزة لعام 2023.