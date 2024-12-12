انتهت في الدوري الأوروبي - فيكتوريا بلزن (1)-(2) مانشستر يونايتد

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 19:43

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد ليستر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيكتوريا بلزن التشيكي أمام مانشستر يونايتد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات، فيما يلاحقه فيكتوريا بلزن في المركز الـ13 بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق الإنجليزي.

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وتعد تلك المباراة الثانية لروبن أموريم مع مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي بعدما حقق الفوز في أول مواجهاته أمام نادي بودو جليمت النرويجي 3-2.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد 2-1

ق 88.. جووووول هويلاند يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة خادعة من برونو ليسددها النجم الدنماركي في الشباك.

ق 81.. تبديلان ليونايتد بنزول أوجارتي وجرناتشو بدلا من دالوت وكاسيميرو.

ق 77.. ماونت يضيع انفراد أمام المرمى بغرابة والحارس يتألق ويتصدى.

ق 71.. هجمة خطيرة لمانشستر يونايتد.. عرضية من برونو فيرنانديز لم يلحق بها هويلاند ومرت أمامه داخل حدود منطقة الـ6 ياردات.

ق 62.. جووووول التعادل لمانشستر يونايتد بعد مرور رائع من أمادا لتصطدم بدفاع بلزن وتتحول لهويلاند الذي أودعها في المرمى الخالي.

ق 61.. 3 تبديلات لمانشستر يونايتد بنزول أنتوني، وماونت، وهويلاند بدلا من مالاسيا، وزيركزي، وراشفورد.

ق 47.. جووووول خطأ فادح من أونانا يتسبب في الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

الدقيقة 31 .. تسديدة قوية رائعة من برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس فيكتوريا بلزن مارتن جيدليكا.

الدقيقة 27.. ركلة حرة لصالح مانشستر يونايتد في منتصف ملعب فيكتوريا بلزن، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى جوشوا زيركزي الذي سددها برأسة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل

الدقيقة 23.. أماد ديالو سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصطدم بالدفاع وتصل سهلة الى حارس فيكتوريا بلزن.

الدقيقة 17.. تسديدة من الاعب لوكاس سيرف لاعب فيكتوريا بلزن ولكن مرت عالية الى ركلة مرمى لصالح مانشستر يونايتد.

ق 9.. إصابة كاسيميرو بعد تدخل مع حارس فريقه أونانا.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد فيكتوريا بلزن الدوري الأوروبي
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