ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة مبابي

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه كيليان مبابي.

وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة في مباراة أتالانتا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا كيليان مبابي أثبتت إصابته في فخذ ساقه اليسرى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب.

لكن وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن كيليان مبابي سيغيب لمدة تصل لـ 10 أيام ما يجعل مشاركته في كأس إنتركونتيننتال تكاد تكون مستحيلة.

وينتظر ريال مدريد بطل أوروبا الفائز من لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكي لمواجهته في النهائي يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل في قطر.

وخرج اللاعب متأثرا بانزعاج في أربطة الركبة بعد نصف ساعة فقط من انطلاق اللقاء.

وأشار التقرير إلى أن سيسافر مبابي إلى قطر وسيجلس على مقاعد البدلاء وسيشارك في حالة الطوارئ.

وأوضح التقرير أن الطبيعي ألا يلعب مبابي حتى نهاية العام الجاري، وسيتم قياس مدى تحسنه بشكل يومي وهو ما يتحدد من الفحوصات الطبية وشعور اللاعب.

وسيغيب مبابي عن مواجهة رايو فاييكانو، وشدد التقرير أن مشاركته في نهائي كأس إنتركونتيننتال ربما تكون معجزة.

وتأتي الإصابة في الوقت الذي يعيش فيه اللاعب أياما إيجابية بقميص الملكي بعدما سجل ضد جيرونا وأتالانتا.

وسيكون أسوأ سيناريو محتمل هو تأخر عودة الفرنسي للمشاركة في المباريات يوم 3 يناير المقبل عندما يواجه فالنسيا في الدوري الإسباني.