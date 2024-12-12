مجموعة الأهلى - فاركو يتعادل مع طلائع الجيش في كأس الرابطة
الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 19:14
كتب : FilGoal
تعادل فاركو أمام ضيفه طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة، والتي أقيمت على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.
تقدم طلائع الجيش في الشوط الأول عن طريق إسلام محارب في الدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني نجح أحمد شريف في إدراك التعادل في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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ويتواجد ناديا فاركو وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة إلى جانب الأهلي وإنبي.
وتأجلت مباراة الأهلي وإنبي التي كان مقررًا لها يوم الأربعاء 11 ديسمبر بسبب مشاركة الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال.
ويلتقي فاركو في الجولة الثانية أمام إنبي، فيما يواجه طلائع الجيش نظيره الأهلي في شهر مارس من العام المقبل.
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