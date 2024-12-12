أرسنال يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

يخطط أرسنال للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في تعزيز خط هجوم فريقه في يناير المقبل.

وبحسب موقع "TEAMtalk" الإنجليزي فغن ارسنال يفكر في التحرك خلال الانتقالات الشتوية للتعاقد مع المهاجم دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس.

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وأوضحت التقارير أن أرتيتا معجب بقدرات المهاجم البالغ من العمر 24 عاما.

تشيلسي أراد الحصول على خدمات فلاهوفيتش خلال الصيف المقبل لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وعرض تشيلسي دفع 25 مليون يورو بالإضافة إلى روميلو لوكاكو للحصول على خدمات الصربي فلاهوفيتش.

لكن الصفقة لم تتم بعدما يوفنتوس طلب 40 مليون يورو، وقرر لوكاكو الانتقال إلى نابولي.

فلاهوفيتش لعب مع يوفنتوس 119 مباراة وسجل 51 هدفا وصنع 11 آخرين.

أرسنال يوفنتوس فلاهوفيتش
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