تصفيات إفريقيا للسيدات - مصر أمام رواندا في قرعة الدور التمهيدي

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2026 للسيدات، عن وقوع المنتخب المصري في مواجهة رواندا.

وأجريت القرعة اليوم الخميس في مقر الاتحاد الإفريقي (كاف) في القاهرة، وأسفرت عن مواجهة منتخب تونس للسيدات أمام كينيا، وسيدات الجزائر أمام جنوب السودان، فيما لن تخوض سيدات جنوب إفريقيا (حامل اللقب)، والمغرب (مستضيف البطولة للمرة الثانية على التوالي)

وستُجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بمشاركة 12 منتخبا، في نسختها الـ15.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب 2022 والتي توجت بها سيدات جنوب إفريقيا.

وشهدت نسخة المغرب 2022 زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

ستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم.

وستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

يذكر أن سيدات نيجيريا هن الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للسيدات بـ11 لقبا، تليها غينيا الإستوائية ببطولتين، وأخيرًا سيدات جنوب إفريقيا بلقب واحد.