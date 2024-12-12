الفتح ينتظر قرار جوميز بشأن المعسكر الخارجي
الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 18:48
كتب : FilGoal
ينتظر نادي الفتح السعودي قرار مدربه الجديد البرتغالي جوزيه جوميز بشأن خوض معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري السعودي.
وأعلن الفتح مساء اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع جوزيه جوميز.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة الفتح قررت تأجيل تنظيم معسكر خارجي خلال فترة التوقف الجارية في انتظار قرار المدير الفغني الجديد.
وأوضحت التقارير أن جوميز سيحسم مصير معسكر الفتح الخارجي مع إدارة النادي خاصة أن أول مباريات الفريق الرسمية ستكون يوم 9 يناير المقبل أمام الوحدة.
وتوقفت منافسات الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها بالكويت.
ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.
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