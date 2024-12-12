الفتح ينتظر قرار جوميز بشأن المعسكر الخارجي

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز مدرب الزمالك

ينتظر نادي الفتح السعودي قرار مدربه الجديد البرتغالي جوزيه جوميز بشأن خوض معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري السعودي.

وأعلن الفتح مساء اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع جوزيه جوميز.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة الفتح قررت تأجيل تنظيم معسكر خارجي خلال فترة التوقف الجارية في انتظار قرار المدير الفغني الجديد.

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وأوضحت التقارير أن جوميز سيحسم مصير معسكر الفتح الخارجي مع إدارة النادي خاصة أن أول مباريات الفريق الرسمية ستكون يوم 9 يناير المقبل أمام الوحدة.

وتوقفت منافسات الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها بالكويت.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير الماضي، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك أمام إنييمبا بهدفين لكل منهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من الكونفدرالية، ويقود أحمد مجدي الأبيض في تلك المباراة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام جوميز مع الزمالك:

- حقق لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

- لعب 47 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وحقق الفوز في 27 منهم.

- تعرض للخسارة 11 مرة وتعادل 9 مرات.

- سجل 91 هدفا خلال الـ 47 مباراة، بينما تلقت شباك الزمالك تحت قيادة 64 هدفا.

جوميز الفتح السعودي
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