قطر تستضيف السوبر الفرنسي
الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 18:47
كتب : FilGoal
أعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم إقامة كأس السوبر الفرنسي في الدوحة القطرية يناير المقبل.
وأوضحت الرابطة أن المباراة التي ستجمع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وموناكو وصيف الدوري في الخامس من يناير المقبل.
يذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، لذلك سيلاقي موناكو وصيف بطل الدوري.
وتقام المباراة على ملعب 974.
جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان هو حامل لقب كأس السوبر الفرنسي.
فقد حصد اللقب في النسخة الماضية على حساب تولوز.
الفريق الباريسي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس السوبر الفرنسي برصيد 12 لقبا.
أقرب ملاحقيه هو ليون صاحب الـ8 ألقاب.
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