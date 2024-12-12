جوائز كاف - خروج شوبير من قائمة أفضل حارس.. وظهور مصري في مدربي السيدات

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

مران الأهلي - مصطفى شوبير

خرج مصطفى شوبير من القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس في قارة إفريقيا لعام 2024.

وكان شوبير دخل في القائمة المختصرة المكونة من 5 حراس للأفضل داخل القارة، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية إلى جانب الجنوب إفريقي ستانيلي نوابيلي حارس شيابا يونايتد الجنوب إفريقي.

ويتنافس الثلاثي التالي على جائزة أفضل حارس في إفريقيا

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أندري أونانا – الكاميرون – مانشستر يونايتد الإنجليزي

يحيى فوفانا – كوت ديفوار – أنجي الفرنسي

رونوين ويليامز – جنوب إفريقيا – صن داونز

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وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء 10 لاعبين مرشحين للجائزة بينهم ثلاثي المصري.

وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) استبعد شوبير من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2024.

ويتنافس حسين الشحات لاعب الأهلي وأحمد زيزو لاعب الزمالك بالقائمة النهائية ومعهما الجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الإفريقي يوم 16 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.

أحمد رمضان أفضل مدرب

كما تواجد أحمد رمضان في القائمة المختصرة لأفضل مدير فني لفريق بالكرة النسائية في إفريقيا.

وكان مسار قد حقق برونزية تاريخية بدوري أبطال إفريقيا للسيدات.

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وحصل مسار على برونزية دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

أفضل ناد

وتواجد فريقا الأهلي والزمالك في القائمة المختصرة لجائزة أفضل ناد بإفريقيا لعام 2024.

ويتنافس الثنائي المصري مع فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد حصل على جائزة أفضل ناد إفريقي لعام 2023.

مصطفى شوبير جوائز كاف الأفضل في إفريقيا
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