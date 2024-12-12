بعد إصابته أمام بلاك بولز.. المصري يعلن خضوع ميدو جابر لعملية جراحية

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

ميدو جابر

أعلن النادي المصري خضوع ميدو جابر جناح الفريق، لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف المصري في بيان رسمي له نقلا عن محمود الشحات طبيب الفريق: "يخضع ميدو جابر لعملية جراحية تهدف إلى تثبيت وإصلاح شرخ إجهادي مرتجع في المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى".

وجاء في البيان: "قرار إجراء العملية الجراحية للاعب جاء بعد الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والسينية وباستشارة الخبير العالمي الأستاذ الدكتور ناصف محمد ناصف المتخصص في جراحات الكاحل".

أخبار متعلقة:
"بسبب سوء أرضية الملعب".. المصري يعلن تفاصيل إصابة ميدو جابر وخطوة بعد العودة نائب رئيس المصري يكشف إصابة ميدو جابر.. ومكافآت حال الفوز على الزمالك ميدو جابر ينضم لقائمة هدافي المصري في البطولات الإفريقية

وأتم "سيقضي اللاعب فترة نقاهة عقب إجراء العملية الجراحية قبل البدء في الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل سرعة عودته للملاعب مرة أخرى".

وخرج ميدو جابر من مباراة بلاك بولز الموزمبيقي مصابا في الدقيقة 30 ودخل فخر الدين بن يوسف بدلا منه، بعد تعرضه لإصابة بشرخ في المشطية الخامسة للقدم اليمنى بسبب التواء في الكاحل نتيجة سوء أرضية الملعب.

وتعادل المصري مع منافسه بلاك بولز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية.

وأهدر المصري فرصة الانفراد بصدارة ترتيب مجموعته في الكونفدرالية وعاد بنقطة تعادل أمام بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية.

سجل هدف المصري ميدو جابر، فيما سجل فيليسيانو جون نيني هدف بلاك بولز.

ومن المقرر أن يواجه المصري منافسه الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك بعد تعادله مع إنييمبا.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

بلاك بولز المصري ميدو جابر الكونفدرالية
نرشح لكم
مجموعة الأهلى - فاركو يتعادل مع طلائع الجيش في كأس الرابطة الفتح ينتظر قرار جوميز بشأن المعسكر الخارجي جوائز كاف - خروج شوبير من قائمة أفضل حارس.. وظهور مصري في مدربي السيدات في الجول يكشف كيف يتحرك الزمالك في ملف المدير الفني الجديد إلغاء فقرة التحكيم وتحديد مدة البرامج.. 4 قرارات من المجلس الأعلى للإعلام إنتركونتيننتال – وائل جمعة يزور بعثة الأهلي في قطر "تكتيك وفن وهندسة".. الفتح يعلن جوزيه جوميز مديرا فنيا للفريق إنتركونتيننتال - كريم وليد: جيل الأهلي الحالي لديه فرصة تاريخية
أخر الأخبار
خدمة في الجول - طرح دفعة جديدة من تذاكر لقاء الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
مجموعة الأهلى - فاركو يتعادل مع طلائع الجيش في كأس الرابطة 7 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل يونايتد - أموريم يجري 5 تبديلات أمام فيكتوريا بلزن 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرسنال يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات إفريقيا للسيدات - مصر أمام رواندا في قرعة الدور التمهيدي 25 دقيقة | رياضة نسائية
الفتح ينتظر قرار جوميز بشأن المعسكر الخارجي 33 دقيقة | سعودي في الجول
قطر تستضيف السوبر الفرنسي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوائز كاف - خروج شوبير من قائمة أفضل حارس.. وظهور مصري في مدربي السيدات 45 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد