بعد إصابته أمام بلاك بولز.. المصري يعلن خضوع ميدو جابر لعملية جراحية

أعلن النادي المصري خضوع ميدو جابر جناح الفريق، لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف المصري في بيان رسمي له نقلا عن محمود الشحات طبيب الفريق: "يخضع ميدو جابر لعملية جراحية تهدف إلى تثبيت وإصلاح شرخ إجهادي مرتجع في المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى".

وجاء في البيان: "قرار إجراء العملية الجراحية للاعب جاء بعد الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والسينية وباستشارة الخبير العالمي الأستاذ الدكتور ناصف محمد ناصف المتخصص في جراحات الكاحل".

وأتم "سيقضي اللاعب فترة نقاهة عقب إجراء العملية الجراحية قبل البدء في الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل سرعة عودته للملاعب مرة أخرى".

وخرج ميدو جابر من مباراة بلاك بولز الموزمبيقي مصابا في الدقيقة 30 ودخل فخر الدين بن يوسف بدلا منه، بعد تعرضه لإصابة بشرخ في المشطية الخامسة للقدم اليمنى بسبب التواء في الكاحل نتيجة سوء أرضية الملعب.

وتعادل المصري مع منافسه بلاك بولز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية.

وأهدر المصري فرصة الانفراد بصدارة ترتيب مجموعته في الكونفدرالية وعاد بنقطة تعادل أمام بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية.

سجل هدف المصري ميدو جابر، فيما سجل فيليسيانو جون نيني هدف بلاك بولز.

ومن المقرر أن يواجه المصري منافسه الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك بعد تعادله مع إنييمبا.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.