إنتركونتيننتال – وائل جمعة يزور بعثة الأهلي في قطر

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 17:45

كتب : حسام نور الدين

وائل جمعة يزور بعثة الأهلي في قطر

الأهلي إنتركونتيننال
نرشح لكم
مجموعة الأهلى - فاركو يتعادل مع طلائع الجيش في كأس الرابطة الفتح ينتظر قرار جوميز بشأن المعسكر الخارجي جوائز كاف - خروج شوبير من قائمة أفضل حارس.. وظهور مصري في مدربي السيدات بعد إصابته أمام بلاك بولز.. المصري يعلن خضوع ميدو جابر لعملية جراحية في الجول يكشف كيف يتحرك الزمالك في ملف المدير الفني الجديد إلغاء فقرة التحكيم وتحديد مدة البرامج.. 4 قرارات من المجلس الأعلى للإعلام "تكتيك وفن وهندسة".. الفتح يعلن جوزيه جوميز مديرا فنيا للفريق إنتركونتيننتال - كريم وليد: جيل الأهلي الحالي لديه فرصة تاريخية
أخر الأخبار
خدمة في الجول - طرح دفعة جديدة من تذاكر لقاء الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
مجموعة الأهلى - فاركو يتعادل مع طلائع الجيش في كأس الرابطة 6 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل يونايتد - أموريم يجري 5 تبديلات أمام فيكتوريا بلزن 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرسنال يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات إفريقيا للسيدات - مصر أمام رواندا في قرعة الدور التمهيدي 24 دقيقة | رياضة نسائية
الفتح ينتظر قرار جوميز بشأن المعسكر الخارجي 32 دقيقة | سعودي في الجول
قطر تستضيف السوبر الفرنسي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوائز كاف - خروج شوبير من قائمة أفضل حارس.. وظهور مصري في مدربي السيدات 45 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد