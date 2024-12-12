"تكتيك وفن وهندسة".. الفتح يعلن جوزيه جوميز مديرا فنيا للفريق

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز مدرب التعاون

أعلن نادي الفتح السعودي تعيين البرتغالي جوزيه جوميز مديرا فنيا للفريق.

وكشف الفتح السعودي عن الصفقة بعنوان "جوميز يا مدرسة.. تكتيك وفن وهندسة".

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

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ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير الماضي، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك أمام إنييمبا بهدفين لكل منهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من الكونفدرالية، ويقود أحمد مجدي الأبيض في تلك المباراة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام جوميز مع الزمالك:

- حقق لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

- لعب 47 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وحقق الفوز في 27 منهم.

- تعرض للخسارة 11 مرة وتعادل 9 مرات.

- سجل 91 هدفا خلال الـ 47 مباراة، بينما تلقت شباك الزمالك تحت قيادة 64 هدفا.

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