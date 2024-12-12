دوري المحترفين - فوز المنصورة الأول في الموسم.. ومشادة في انتصار الداخلية على السكة

حقق المنصورة أول فوز له في دوري المحترفين الموسم الجاري بالفوز على منتخب السويس في الجولة 12 من المسابقة.

وأقيمت 9 مباريات عصر اليوم على أن تُختتم الجولة مساء اليوم الخميس، بلقاء يجمع وادي دجلة مع بلدية المحلة.

وبعد 11 جولة فاز المنصورة لأول مرة هذا الموسم بالتفوق على منتخب السويس بنتيجة 2-1، وسجل ثنائية المنصورة كل من جلال الشرقاوي ومصطفى جميل، فيما سجل يوسف بيبو هدف منتخب السويس.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مباراتي بروكسي مع الترسانة وأبو قير للأسمدة مع سبورتنج.

كما تعادل راية مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، وتقدم راية بهدف أحمد ميسي، وأدرك عبد الرحمن سمانة التعادل للذئاب الجبل الذين ظلوا في الصدارة برصيد 27 نقطة.

وانتصر كهرباء الإسماعيلية على القناة بنتيجة 3-2، سجل للكهرباء مؤمن إبراهيم من ركلة جزاء ومحمد شيكا ومحمود دعبسة وسجل للقناة حسين ومحمود حرشة من ركلة جزاء.

وحقق الداخلية الفوز خارج أرضه بنتيجة 1-0 على السكة الحديد مودرن، وسجل هدف الفوز يوسف تونجي، واعترض مسؤولي السكة على الهدف كما طالبوا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ونشبت مشادة بعد حديث أمير عزمي مع مسؤولي السكة لتندلع أزمة بين الطرفين عقب نهاية المباراة.

وفاز بترول أسيوط على طنطا بثنائية دون مقابل سجلهما أحمد يونس وأحمد خالد وأهدر محمد حسام الشرخة ركلة جزاء لطنطا.

"مراوغة استثنائية ومهارة رائعة🔥⚽".. أهداف (طنطا 0 - 2 بترول أسيوط) في دوري المحترفين#ONTime_Sports pic.twitter.com/x1A21dvV5E — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 12, 2024

وسقط لافيينا في فخ الخسارة بنتيجة 2-1، وسجل لؤي أحمد عيد ومصطفى عفروتو لوي، وسجل لنادي لافيينا مايكل أوجيمبا.

وأخيرا فاز أسوان على ديروط بهدف دون رد سجله إبراهيم البهنسي في الدقيقة 86.