دوري المحترفين - فوز المنصورة الأول في الموسم.. ومشادة في انتصار الداخلية على السكة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 17:23

كتب : رضا السنباطي

المنصورة

حقق المنصورة أول فوز له في دوري المحترفين الموسم الجاري بالفوز على منتخب السويس في الجولة 12 من المسابقة.

وأقيمت 9 مباريات عصر اليوم على أن تُختتم الجولة مساء اليوم الخميس، بلقاء يجمع وادي دجلة مع بلدية المحلة.

وبعد 11 جولة فاز المنصورة لأول مرة هذا الموسم بالتفوق على منتخب السويس بنتيجة 2-1، وسجل ثنائية المنصورة كل من جلال الشرقاوي ومصطفى جميل، فيما سجل يوسف بيبو هدف منتخب السويس.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - لاعب اعتدى على مدربه.. عنتر يقود المقاولون لاكتساح المنصورة بثلاثية دوري المحترفين - الاستقالة الـ11.. علاء إبراهيم يستقيل من تدريب ديروط دوري المحترفين – انتصار قاتل للترسانة.. ودجلة يخسر من بترول أسيوط دوري المحترفين - الداخلية لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات

وفرض التعادل السلبي نفسه على مباراتي بروكسي مع الترسانة وأبو قير للأسمدة مع سبورتنج.

كما تعادل راية مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، وتقدم راية بهدف أحمد ميسي، وأدرك عبد الرحمن سمانة التعادل للذئاب الجبل الذين ظلوا في الصدارة برصيد 27 نقطة.

وانتصر كهرباء الإسماعيلية على القناة بنتيجة 3-2، سجل للكهرباء مؤمن إبراهيم من ركلة جزاء ومحمد شيكا ومحمود دعبسة وسجل للقناة حسين ومحمود حرشة من ركلة جزاء.

وحقق الداخلية الفوز خارج أرضه بنتيجة 1-0 على السكة الحديد مودرن، وسجل هدف الفوز يوسف تونجي، واعترض مسؤولي السكة على الهدف كما طالبوا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ونشبت مشادة بعد حديث أمير عزمي مع مسؤولي السكة لتندلع أزمة بين الطرفين عقب نهاية المباراة.

وفاز بترول أسيوط على طنطا بثنائية دون مقابل سجلهما أحمد يونس وأحمد خالد وأهدر محمد حسام الشرخة ركلة جزاء لطنطا.

وسقط لافيينا في فخ الخسارة بنتيجة 2-1، وسجل لؤي أحمد عيد ومصطفى عفروتو لوي، وسجل لنادي لافيينا مايكل أوجيمبا.

وأخيرا فاز أسوان على ديروط بهدف دون رد سجله إبراهيم البهنسي في الدقيقة 86.

المنصورة منتخب السويس دوري المحترفين
نرشح لكم
"طفح الكيل".. السكة الحديد مودرن يصدر بيانا بشأن القرارات التحكيمية في مواجهة الداخلية دوري المحترفين - وادي دجلة وبلدية المحلة يتعادلان سلبيا مدرب المنصورة: حذرت شاهين لفرديته.. واستبعدته من التدريبات من قبل رئيس المنصورة: عاقبنا أحمد شاهين بناء على إذن علاء نوح.. وسنقوم اللاعب ولن نذبحه أحمد شاهين: أعتذر لمصر بالكامل عما بدر مني ضد علاء نوح.. ولهذا السبب اعتزلت بعد الاعتداء على المدرب.. لاعب المنصورة: أعتذر للجماهير وللإدارة وقررت الاعتزال رئيس المنصورة يكشف لـ في الجول قرار النادي بعد واقعة اعتداء لاعبه على مدرب الفريق مدرب المنصورة عن اعتداء لاعبه: يتحمل ما فعله.. ولا يوجد من يستطيع قيادة الفريق
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - المغربي إجماني يسجل في تعادل رينجرز وتوتنام.. ولاتسيو في الصدارة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهزيمة الأولى.. مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليون بالدوري الأوروبي 31 دقيقة | المحترفون
إبراهيم عادل: النني تدخل لإقناع مسؤولي بيراميدز باحترافي.. وتمنيت خوض صلاح للأولمبياد ساعة | الكرة المصرية
رانييري: سعود عبد الحميد مثل الصاروخ ساعة | سعودي في الجول
إنتركونتيننتال – تريزيجيه يزور بعثة الأهلي في قطر ساعة | كأس العالم للأندية
كأس الرابطة - شوقي غريب في ظهوره الأول يقود المحلة للفوز أمام زد ساعة | الكرة المصرية
إنتركونتيننتال - الشحات: التشبع بالألقاب ليس في قاموس الأهلي.. ولن نشغل أنفسنا بريال مدريد ساعة | الكرة المصرية
انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفوررت (2)-(3) ليون.. بصمة مصرية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة