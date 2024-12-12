اسكواش - مصر إلى نصف نهائي بطولة العالم لفرق الرجال والسيدات

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 17:01

كتب : محمد سمير

منتخب سيدات مصر - اسكواش

وصل منتخب مصر لرجال وسيدات الاسكواش إلى نصف نهائي بطولة العالم للفرق.

وتستضيف هونج كونج منافسات بطولة العالم للفرق حتى 15 ديسمبر الجاري.

وكان منتخب مصر قد حقق لقب البطولة في آخرثلاث نسخ أقيمت على مستوى الرجال والسيدات.

أخبار متعلقة:
اسكواش - إلى صدارة تصنيف السيدات.. تتويج نوران وعسل بلقب هونج كونج اسكواش - نهائي مصري خالص رجال وسيدات في هونج كونج المفتوحة اسكواش - عسل ونوران وهانيا إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة اسكواش - علي فرج ونور الشربيني إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة

وتقام بطولة الفرق بنظام مختلف عن الفردي، إذ يضم كل فريق 4 لاعبين.

ويتم تحديد 3 منافسات في المباراة الواحدة بناء على التصنيف، إذ يلعب المصنف الأول من كل فريق أمام الآخر وهكذا.

والفريق الذي ينجح في تحقيق انتصارين يفوز بالمباراة.

ونجح منتخب مصرفي تحقيق الفوز على ألمانيا بنتيجة 2-0 ليتأهل إلى نصف نهائي منافسات الرجال.

ويلعب الفراعنة أمام فرنسا في نصف النهائي ظهر يوم السبت.

أما على مستوى السيدات فتغلب منتخب مصر على فرنسا بنفس النتيجة.

وتلاقي سيدات مصر منتخب بلجيكا في نصف النهائي.

ويمثل رجال مصر كل من علي فرج ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد ومازن هشام.

بينما يمثل منتخب السيدات كل من نور الشربيني وأمينة عرفي وهانيا الحمامي وروان العربي.

منتخب مصر اسكواش بطولة العالم فرق
نرشح لكم
كرة يد - الكشف عن جدول المرحلة الثانية من الدوري.. والزمالك في الصدارة خدمة في الجول - الأهلي ضد الزمالك.. تذكرتي تطرح تذاكر دوري مرتبط السلة كرة سلة - طريق سيدات الأهلي من ربع النهائي للقب إفريقيا.. وسبورتنج بالمراكز التدريبية كرة طائرة - لا بديل عن الفوز.. ترتيب مجموعة الأهلي في مونديال الأندية قبل الجولة الأخيرة كرة سلة - الكشف عن تفاصيل الحضور الجماهيري بدوري المرتبط.. وأسعار التذاكر كرة طائرة - النسر يحلق في العالمية.. الأهلي يهزم برايا البرازيلي في مونديال الأندية انتهت مونديال الأندية كرة طائرة - الأهلي 3-1 برايا البرازيلي.. انتصار تاريخي كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. سيدات الأهلي تتأهلن إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
تشكيل يونايتد - أموريم يجري 5 تبديلات أمام فيكتوريا بلزن 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرسنال يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات إفريقيا للسيدات - مصر أمام رواندا في قرعة الدور التمهيدي 15 دقيقة | رياضة نسائية
الفتح ينتظر قرار جوميز بشأن المعسكر الخارجي 23 دقيقة | سعودي في الجول
قطر تستضيف السوبر الفرنسي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوائز كاف - خروج شوبير من قائمة أفضل حارس.. وظهور مصري في مدربي السيدات 35 دقيقة | الكرة المصرية
بعد إصابته أمام بلاك بولز.. المصري يعلن خضوع ميدو جابر لعملية جراحية 49 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف كيف يتحرك الزمالك في ملف المدير الفني الجديد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد