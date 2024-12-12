اسكواش - مصر إلى نصف نهائي بطولة العالم لفرق الرجال والسيدات

وصل منتخب مصر لرجال وسيدات الاسكواش إلى نصف نهائي بطولة العالم للفرق.

وتستضيف هونج كونج منافسات بطولة العالم للفرق حتى 15 ديسمبر الجاري.

وكان منتخب مصر قد حقق لقب البطولة في آخرثلاث نسخ أقيمت على مستوى الرجال والسيدات.

وتقام بطولة الفرق بنظام مختلف عن الفردي، إذ يضم كل فريق 4 لاعبين.

ويتم تحديد 3 منافسات في المباراة الواحدة بناء على التصنيف، إذ يلعب المصنف الأول من كل فريق أمام الآخر وهكذا.

والفريق الذي ينجح في تحقيق انتصارين يفوز بالمباراة.

ونجح منتخب مصرفي تحقيق الفوز على ألمانيا بنتيجة 2-0 ليتأهل إلى نصف نهائي منافسات الرجال.

ويلعب الفراعنة أمام فرنسا في نصف النهائي ظهر يوم السبت.

أما على مستوى السيدات فتغلب منتخب مصر على فرنسا بنفس النتيجة.

وتلاقي سيدات مصر منتخب بلجيكا في نصف النهائي.

ويمثل رجال مصر كل من علي فرج ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد ومازن هشام.

بينما يمثل منتخب السيدات كل من نور الشربيني وأمينة عرفي وهانيا الحمامي وروان العربي.