كرة يد - الكشف عن جدول المرحلة الثانية من الدوري.. والزمالك في الصدارة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 16:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد جدول المرحلة الثانية من مسابقة دوري المحترفين.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

وتقام المرحلة الثانية للمنافسة على اللقب بمشاركة ثمانية فرق وهم الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش وسموحة وهيليوبوليس والزهور.

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وتفتتح مباريات المرحلة الثانية يوم الجمعة 7 فبراير بينما تختتم المنافسات لتحديد البطل يوم 8 أبريل.

وتقام المرحلة الثانية بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية.

وجاءت ترتيب فرق الدوري قبل المرحلة الثانية كالآتي:

1- الزمالك 7 نقاط

2- الأهلي 6 نقاط

3- البنك الأهلي 4 نقاط

4- طلائع الجيش 4 نقاط

5- سبورتنج 3 نقاط

6- سموحة 3 نقاط

7- هيليوبوليس 1 نقطة

8- الزهور 0 نقطة

وتقام جميع المباريات بنظام حسم النتيجة (فائز / خاسر) وعليه في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء للرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

وبعد إنتهاء المرحلة الثانية يتم ترتيب الفرق وفي حالة تعادل فريقين أو أكثر في إجمالي عدد النقاط لجميع المراكز يتم الرجوع لنتيجة المواجهات المباشرة بينهما / بينهم خلال مباريات المرحلة الثانية ويتم إعلان بطل الدوري.

الأهلي الزمالك كرة يد المرحلة الثانية
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