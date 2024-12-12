إنتركونتيننتال - كريم وليد: جيل الأهلي الحالي لديه فرصة تاريخية

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 16:28

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - كريم وليد

يرى كريم وليد لاعب وسط الأهلي أن الجيل الحالي لديه فرصة تاريخية عند مواجهة باتشوكا المكسيكي.

كريم وليد

النادي : الأهلي

الأهلي

وتغلب باتشوكا على بوتافوجو البرازيلي بثلاثة أهداف دون مقابل في ديربي الأمريكيتين.

ويلعب الأهلي أمام باتشوكا في تمام السابعة من مساء السبت ضمن منافسات كأس التحدي.

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وقال كريم وليد لاعب وسط الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "كأس التحدي بطولة جديدة، يسعى الأهلي للتتويج بها وإضافتها لسجل إنجازاته على المستوى العالمي والوصول لنهائي كأس القارات للأندية ضد ريال مدريد".

وتابع "بعد الفوز على العين والتتويج بلقب القارات الثلاث أصبح أمامنا هدف جديد في البطولة وهو الفوز بكأس التحدي".

وأوضح "التأهل لمواجهة ريال مدريد حلم مشروع لكن تركيز اللاعبين في المقام الأول على كأس التحدي أمام باتشوكا".

وشدد كريم وليد "يمتلك لاعبو الأهلي الخبرات في التعامل مع المباريات الكبيرة، والكل يعرف مسؤولياته ومهامه والدور الذي يقوم بتنفيذه داخل أرض الملعب".

وكشف "الجيل الحالي لديه فرصة تاريخية، لمواصلة تحقيق إنجاز شخصي لكل لاعب بعد الفوز بكأس القارات الثلاث ثم خوض منافسات كأس التحدي".

واختتم كريم تصريحاته "أشكر جماهير الأهلي على دعمهم الدائم ونقدر حضورهم في كأس التحدي ونأمل أن نحتفل جميعا في الملعب بالفوز بلقب كأس التحدي والوصول للنهائي".

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

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