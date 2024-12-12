إنتركونتيننتال - ياسر إبراهيم: مقابلة ريال مدريد حلم الجميع .. وهدفنا التتويج بكأس التحدي

يرى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أن الفريق يمتلك المقومات التي ‏تؤهله للتتويج بكأس التحدي خاصة مع الحضور الجماهيري المنتظر في قطر.

ويستعد الأهلي للقاء باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر الجاري في قطر.

وقال ياسر إبراهيم لموقع النادي: "بدأنا بطولة كأس القارات للأندية بالفوز على العين الإماراتي بثلاثية على استاد القاهرة، واحتفلنا مع جماهيرنا بكأس آسيا- إفريقيا- المحيط ‏الهادئ، وعلينا مواصلة السعي بكل قوة لتحقيق لقب كأس التحدي".

وأضاف "الأهلي عندما يشارك في بطولة يكون هدفه التتويج باللقب، ونحضّر جيدا لجميع ‏المباريات من خلال دراسة المنافس بشكل جيد، وهو ما يحدث بالتأكيد قبل مباراة كأس ‏التحدي".

وأكمل "مقابلة ريال مدريد في نهائي البطولة حلم لجميع اللاعبين، لا سيما ‏أن هذه المباراة ستظل عالقة في أذهان الجميع، وسوف تُكتب للجيل الحالي الذي نجح في ‏الفوز بالبطولات وكان على قدر ثقة مسئوليه وجماهيره".

وشدد "شاركنا من قبل أمام ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية وقدّمنا مباراة كبيرة ‏ووصلنا إلى مرماه وأهدرنا بعض الفرص، وهذا ما يؤكد أن الأهلي قادر على ‏تحقيق طموحات جماهيره في المواجهات الكبرى، لكن لن نسبق الأحداث وسيكون كامل ‏تركيزنا على مباراة كأس التحدي".

وأتم موجها رسالة للجماهير: "ننتظركم في قطر، ‏أنتم دائمًا السند والداعم في كل الأوقات، نعاهدكم على بذل أقصى جهد للفوز بلقب كأس ‏التحدي".

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.