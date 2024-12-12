جوائز كاف - الشحات وزيزو في القائمة النهائية لأفضل لاعب.. وخروج شوبير

خرج مصطفى شوبير من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2024.

فيما يتنافس حسين الشحات لاعب الأهلي وأحمد زيزو لاعب الزمالك بالقائمة النهائية ومعهما الجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء 10 لاعبين مرشحين للجائزة بينهم ثلاثي المصري.

واستمر تواجد الثلاثي بالقائمة المختصرة التي ضمت خمسة لاعبين قبل أن يتم استبعاد شوبير من القائمة النهائية.

ويقام حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

وكان بيرسي تاو جناح الأهلي قد توج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

وسبق وأن حصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة كل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة "أربع مرات" وأحمد حسن ومحمد الشناوي من مصر.

أفضل ناد

وتواجد فريقا الأهلي والزمالك في القائمة المختصرة لجائزة أفضل ناد بإفريقيا لعام 2024.

ويتنافس الثنائي المصري مع فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد حصل على جائزة أفضل ناد إفريقي لعام 2023.