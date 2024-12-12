خدمة في الجول - الأهلي ضد الزمالك.. تذكرتي تطرح تذاكر دوري مرتبط السلة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 14:58

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مواجهات نصف نهائي دوري المرتبط لرجال كرة السلة.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سبورتنج.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تحديد سعر 50 جنيها لمدرجات الدرجة الثالثة و100 جنيه لمدرجات الدرجة الأولى.

لحجز التذاكر من هنا.

وجاء موعد منافسات نصف نهائي دوري المرتبط:

السبت 14 ديسمبر: الزمالك × الأهلي (4 مساء للمرتبط - 6 مساء للكبار)

الأحد 15 ديسمبر: الاتحاد × سبورتنج (4 مساء للمرتبط - 6 مساء للكبار)

الإثنين 16 ديسمبر: الأهلي × الزمالك (4 مساء للمرتبط - 6 مساء للكبار)

الثلاثاء 17 ديسمبر: سبورتنج × الاتحاد (4 مساء للمرتبط - 6 مساء للكبار)

ومن المقرر إقامة النهائي في القاهرة.

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