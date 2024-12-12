لا جازيتا ديلو سبورت: 9 مباريات تفصل ديبالا عن تجديد تعاقده مع روما

يقترب الأرجنتيني باولو ديبالا من تجديد تعاقده مع روما الإيطالي وفقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين.

باولو ديبالا النادي : روما روما

ويخوض ديبالا ثالث مواسمه بقميص روما عقب انتقاله لصفوف يوفنتوس.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن ديبالا مستعد للتجديد والذي يرتبط بعدد مرات ظهوره في بقميص روما.

وينص العقد على التجديد لموسم إضافي حال لعب ديبالا 50% من مبارياته مع روما كأساسي أو لمدة 45 دقيقة على الأقل.

وحتى الآن شارك ديبالا في 93 مباراة منها 72 كأساسي من أصل 129 لروما منذ انضمامه، وخاض 45 دقيقة على الأقل في 69 مباراة.

وبذلك تصل نسبة مشاركاته 53.5% من مباريات روما وهو ما يتيح تفعيل بند التجديد بشكل تلقائي.

وينتظر روما حتى 23 مباراة بين الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي وكأس إيطاليا، وسيحتاج على الأقل لخوض 9 مباريات لضمان تجديد تعاقده.

وكان ديبالا قد رفض عرضا من القادسية السعودي يحصل بموجبه على 75 مليون دولار في 3 مواسم الصيف الماضي.

صانع الألعاب البالغ 31 عاما سجل 36 هدفا وصنع 19 بقميص الجيالوروسي ولم يتوج بأي لقب مع الفريق.