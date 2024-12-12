بعد الثنائية المحلية وبرونزية إفريقيا.. يوم إعلامي مفتوح لفريق مسار للسيدات

عقد فريق سيدات كرة القدم بنادي مسار يوما إعلاميا مفتوحا بمناسبة تتويج الفريق بثنائية الدوري وكأس مصر موسم 2023-2024، وحصول الفريق على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

وشهد اليوم حضور عدد من القنوات الرياضية المصرية والعربية، بالإضافة لمجموعة من ممثلي الوكالات والصحف والمواقع الرياضية، الذين تبادلوا الحديث مع لاعبات الفريق وأفراد الجهاز الفني ومسؤولي نادي مسار ومجموعة رايت تو دريم مصر.

كما حضر ممثلو وسائل الإعلام جزءا من مران الفريق استعدادا للمباريات المقبلة، بداية من مباراة الأهلي الجمعة في الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وقال محمد وصفي الرئيس التنفيذي لمجموعة رايت تو دريم مصر: "الإنجاز الذي حققه مسار في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالإضافة للتتويج بالثنائية المحلية الموسم الماضي ما هو إلا خطوة جديدة في طريق النجاح الذي بدأه النادي منذ استحواذ مجموعة رايت تو دريم برئاسة سير محمد منصور على ملكيته".

وأضاف "المشروع بدأ منذ عام 2021 ويتواصل بخطى ثابتة. ما تحقق في دوري أبطال إفريقيا للسيدات هو مجرد خطوة، وهدفنا هو التتويج في المسابقات المقبلة".

وأشار وصفي إلى أن رايت تو دريم تولي اهتماما للكرة النسائية مساويا لفرق الرجال والأكاديمية كجزء من سياسة رايت تو دريم العالمية والتي يتم تطبيقها بصورة احترافية تحت قيادة مجموعة منصور.

من جانبها، أشادت مريم أبو حجازي المدير الرياضي لفريق مسار بالإنجازات التي يحققها الفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري، وقالت إن هدف مسار هو المشاركة من جديد في دوري أبطال إفريقيا للسيدات والتتويج باللقب.

وأردفت "لدينا لاعبات على أعلى مستوي وجهاز فني مميز. لم نشارك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات لمجرد المشاركة، ولكن لننافس على اللقب، والمركز الثالث هو مجرد بداية، ولا يوجد حد لطموحاتنا في الفترة المقبلة".

بينما أشاد أحمد رمضان المدير الفني لفريق مسار للسيدات بالدعم الذي يلقاه الفريق من إدارة النادي ومجموعة رايت تو دريم، قائلا: "بعد التتويج بالثنائية المحلية وبرونزية دوري أبطال إفريقيا للسيدات لدينا أمل كبير في الحفاظ على الألقاب، بل وإضافة المزيد. هدفنا هو اللقب الإفريقي في العام المقبل، وقبل ذلك لدينا تركيز كبير في الدوري المصري الذي أصبح بطولة أكثر قوة وتنافسية في الموسم الحالي".

وقالت حبيبة صبري حارس مرمى مسار والمرشحة للقب أفضل لاعبة شابة وأفضل حارس مرمى في إفريقيا "شرف كبير لي التواجد في هذه الترشيحات، وأدين بالفضل لزميلاتي في الفريق وللجهاز الفني وإدارة النادي. لدي طموح كبير أن أحقق المزيد من الألقاب مع مسار ومن ثم أن أحترف في أوروبا في المستقبل".

فيما أشادت مهيرة علي لاعبة مسار بأداء الفريق في البطولة الإفريقية، وقالت "البعض ظن أننا ذهبنا لنشاهد البطولة لكننا تعاهدنا منذ البداية أن ننافس على اللقب. كنا نتمنى التأهل للمباراة النهائية والتتويج لكننا نعد بتقديم الأفضل في النسخة المقبلة".

وأخيرا صرّحت ميرنا محسن لاعبة مسار "لدينا تحدي كبير في المسابقات المحلية هذا الموسم بعدما انضمت أندية جديدة لدوري الكرة النسائية مثل الأهلي والزمالك. المنافسة ستكون في صالح الفريق ونأمل في الحفاظ على لقب الدوري والمشاركة من جديد في دوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم".