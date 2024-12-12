جوارديولا: المستقبل لـ يوفنتوس.. وهذا ما نفتقده

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي مقارنة مواجهته لـ يوفنتوس كأتالانتا عندما صرّح من قبل أنها تشبه زيارة طبيب الأسنان.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "هل مواجهة يوفنتوس تشبه زيارة طبيب الأسنان مثل أتالانتا؟ الأمر مختلف، يوفنتوس فريق كبير وهو كذلك دائما، أهنئهم على الفوز، والمستقبل سيكون لهم".

وعن النتائج السلبية قال: "بالطبع أسأل نفسي في اللحظات الإيجابية والسلبية، أحاول إيجاد طريقة والنتائج هي ما تعطيك الدافع، استقبلنا اليوم من فرص قليلة مقارنة بما يحدث في الدوري الإنجليزي، وفي النهاية نريد اللحظة الأخيرة وهو ما نفتقده".

وأكمل "علينا قبول ذلك، أعتقد أننا لعبنا بالأسلوب المناسب، وكنا قريبين من التسجيل في اللحظات الأخيرة".

وتابع "عدد التسديدات أقل؟ أنت محق، علينا أن نحاول بأكثر شيء ممكن في هذا الموقف".

وأتم "لم أكن قريبا من تدريب يوفنتوس في 2019".

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بتلك النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ13 بعدما حقق فوزه الثالث، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 8 نقاط في المركز 22 متساويا في النقاط مع أيندهوفن الهولندي ودينامو زغرب ولكلاهما نفس رصيد مان سيتي.

ويلتقي مانشستر سيتي في الجولتين المقبلتين أمام باريس سان جيرمان يوم 22 يناير، وكلوب بروج يوم 29 يناير.

أما يوفنتوس فيواجه كلوب بروج يوم 21 يناير، وبنفيكا يوم 29 يناير.

وفشل مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في الفوز الذي لم يتحقق سوى في مباراة وحيدة في آخر 10 مباريات بكافة البطولات.

كما فشل مانشستر سيتي في الفوز للمباراة للمباراة الثالثة على التوالي في دوري الأبطال بعد الخسارة أمام سبورتنج لشبونة 4-1، وتعادل أمام فينورد 3-3، وأخيرًا الخسارة أمام يوفنتوس 2-0.