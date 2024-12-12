سانتياجو ستظهر للنور قاريا.. سنترال كوردوبا يتوج بلقب كأس الأرجنتين لأول مرة في تاريخه

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 13:25

كتب : إسلام أحمد

سنترال كوردوبا - بطل كأس الأرجنتين

توج سنترال كوردوبا بلقب كأس الأرجنتين 2024 بالفوز على فيليز سارسفيلد بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

ويعد ذلك اللقب الأول في تاريخ النادي الذي تأسس عام 1919 ومن خلاله حجز بطاقة التأهل لكوبا ليبرتادوريس 2025 لأول مرة في تاريخه أيضا.

وأصبح أول نادي من مدينة سانتياجو الأرجنتينية يشارك في مسابقة قارية.

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وأصبح ثامن فريق يحقق لقب كأس الأرجنتين وفي المركز الثالث بعد بوكا جونيورز (4 ألقاب) وريفر بليت (3 ألقاب).

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق ماتياس جودوي في الدقيقة 54 بتسديدة مباغتة مستغلا خروج الحارس، والذي سيظل اسمه محفورا في ذاكرة مشجعي الفريق للأبد.

كما سيصبح اسم عمر دي فيليبي المدير الفني لسنترال أيضا مدونا في تاريخ النادي كونه أول من قاده للقب كبير، علما بأنه شارك مع الأرجنتين في حرب الفوكلاند ضد بريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي وهو شاب بعمر 20 عاما.

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وسبق أن خسر الفريق لقب كأس الأرجنتين من قبل في 2019 لصالح ريفر بليت بالخسارة في النهائي 3-0.

النادي الذي يحتفل بمرور 105 عاما على تأسيسه، بدأ على يد عمال السكك الحديدية في مدينة سانتياجو ديل إستيرو المحلية.

ويحتل الفريق المركز الـ 20 في سلم ترتيب الدوري الأرجنتيني هذا الموسم من أصل 28 فريقا.

تفوق كوردوبا يأتي كمفاجأة مدوية خاصة أنه جاء ضد فيليز الذي يتصدر ترتيب الدوري الأرجنتيني وعلى بُعد جولة واحدة من حصد اللقب المحلي الأسبوع المقبل في ظل منافسة شرسة مع تاييريس كوردوبا، إذي يتساويا في رصيد النقاط بـ 48 نقطة.

يذكر أن أسطورة النادي هو توماس "الترينتشي" كارلوفيتش توفي منذ 4 أعوام، وسبق أن وصفه الراحل مارادونا بـ "أفضل لاعب في العالم"

فيليز سارسفيلد كأس الأرجنتين سنترال كوردوبا
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