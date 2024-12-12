أدار نهائي مونديال 2015.. الإيراني علي رضا فغاني حكما لمواجهة الأهلي ضد باتشوكا

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 13:06

كتب : FilGoal

عمرو السولية - يوسف المساكني - علي رضا فغاني - كأس العرب

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي بطاقم تحكيم مواجهة باتشوكا في كأس التحدي ضمن منافسات إنتركونتيننتال.

ويدير اللقاء الإيراني علي رضا فغاني الذي سبق له إدارة نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2015 بين برشلونة وريفر بليت الأرجنتيني.

ويلعب الأهلي أمام باتشوكا في تمام السابعة من مساء السبت المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وجاء طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد باتشوكا كالآتي:

حكم ساحة: الإيراني علي رضا فغاني

مساعد أول: الأسترالي أنطون شيتينين

مساعد ثاني: الأسترالي أشلي بيتشام

حكم رابع: القطري سلمان فلاحي

حكم VAR: خميس آل ماري

مساعد حكم VAR: روب ديبيرينك

وأدار فغاني مباراتين في كأس العالم 2022 الأخيرة بين البرازيل ضد صربيا والبرتغال أمام أوروجواي وانتهت المباراتين بنتيجة واحدة 2-0.

كما أدار فغاني نهائي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بين البرازيل وألمانيا والتي انتهت بتتويج السامبا بركلات الترجيح.

أما على مستوى كأس العالم للأندية فسبق وأن أدار 4 مباريات بينهم مواجهة مازيمبي ضد كلوب أمريكا وانتهت بفوز الفريق المكسيكي 2-1 في نسخة 2015.

كما تغلب الرجاء على مونتيري المكسيكي 2-1 بعد اللجوء لشوطين إضافيين في نسخة 2013 بصافرة رضا علي فغاني.

وكان علي رضا فغاني حكما لمواجهة مصر ضد تونس والتي شهدت فوز نسور قرطاج في كأس العرب 2021 على نفس الملعب 974.

كأس إنتركونتيننتال كأس التحدي الأهلي باتشوكا
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