خبر في الجول - سمير محمد الأقرب لتعويض عبد الله في قائمة إنتركونتيننتال

يقترب سمير محمد مهاجم الأهلي الشاب من دخول قائمة الفريق في كأس إنتركونتيننتال.

ويأتي ذلك بعدما أعلن النادي الأهلي إصابة محمد عبد الله لاعب الفريق بعد الأشعة التي خضع لها.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الأمامية.

وكان محمد عبد الله ضمن قائمة الفريق النهائية للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد استقر على رفع اسم محمد عبد الله من القائمة بسبب عدم لحاقه بمباريات كأس إنتركونتيننتال بسبب الإصابة.

ويفاضل الأهلي بين سمير محمد ومصطفى أبو الخير لضم أحدهما في القائمة، لكن الأقرب حتى الآن ضم سمير محمد المهاجم الشاب.

وتغلب باتشوكا على بوتافوجو البرازيلي بثلاثة أهداف دون مقابل في ديربي الأمريكيتين.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.