منافس الأهلي - حارس إنتر ميامي ينتقل إلى النادي المملوك لمحمد منصور

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 12:42

كتب : FilGoal

كارلوس دوس سانتوس - إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رحيل كارلوس دوس سانتوس حارس مرمى الفريق إلى نادي سان دييجو.

وسيبدأ نادي سان دييجو مشاركته الأولى في الدوري الأمريكي بدءا من الموسم المقبل 2025 في شهر مارس بلقاء سانت لويس.

وكشف نادي إنتر ميامي عن بيع اللاعب إلى سان دييجو مقابل 100 ألف دولار.

أخبار متعلقة:
قرعة كأس أبطال كونكاكاف 2025 - غياب باتشوكا حامل اللقب.. وإنتر ميامي يبدأ من الدور الأول منافس الأهلي - الأغلى في تاريخ النادي.. لاعب إنتر ميامي ينتقل إلى برايتون منافس الأهلي - إنتر ميامي يعلن رحيل 7 لاعبين عن الفريق منافس الأهلي - إنتر ميامي.. حلم بيكام الذي أصبح حقيقة وميسي جمع فيه رفاقه

ووجه إنتر ميامي الشكر لحارس مرمى فريقه والذي انضم للفريق في 2022.

ويستعد إنتر ميامي لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 ويلعب مواجهة الافتتاح أمام الأهلي فجر 15 يونيو.

ويعد المكسيكي إرفينج لوزانو لاعب إيندهوفن الهولندي الحالي هو أبرز صفقات النادي الجديد إذ سيبدأ مشواره في يناير المقبل بعد التوقيع بمقابل 12 مليون يورو.

صانع الألعاب البالغ 36 عاما لا تزال مسيرته مستمرة في قارة جديدة بعدما لعب في أوروبا وآسيا من قبل.

سان دييجو بملكية منصور

أعلن دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم بإضافة فريق سان دييجو ليصبح رقم 30 بالدوري.

ويمتلك النادي محمد منصور، رجل الأعمال المصري حيث يشارك أيضا في ملكية أكاديمية "Right to Dream" في غانا ونادي نورشيلاند الدنماركي.

وسيكون النادي هو الأغلى في تاريخ الدوري الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار، وأحد أغلى 10 أندية كرة قدم على مستوى العالم.

ويعد مبلغ 500 مليون دولار رقما قياسيا للحصول على أحقية إنشاء نادٍ للمشاركة في الدوري الأمريكي.

وكان أعلى مبلغ لإنشاء نادٍ في الدوري الأمريكي هو 325 مليون دولار وكانت من نصيب نادي شارلوت عام 2019.

سيلعب فريق سان دييجو في ملعب سنابدراجون، الذي تم افتتاحه في عام 2022 ويتسع لـ 35 ألف متفرج.

من هو محمد منصور؟

محمد منصور هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Man Capital لإدارة الاستثمار ومقرها لندن، والتي تمتلك Right to Dream (RTD)، مجتمع كرة القدم العالمي للأكاديميات والأندية، والشريك العالمي الذي يملك طرق مبتكرة لاكتشاف المواهب ورعايتها.

ويشارك منصور في ملكية النادي مجموعة Right to Dream التي يستحوذ عليها منصور عبر مؤسسها توم فيرنون وعضو مجلس إدارتها دان ديكنسون، بالإضافة لقبيلة سيكوان المحلية في سان دييجو، وماني ماتشادو نجم فريق سان دييجو بادريس للبيسبول. ويتولى الإداري الرياضي المرموق توم بين منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

تأسست Right to Dream في غانا عام 1999، وكانت مهمة الأكاديمية المساهمة في تطوير الشباب والفتيات الموهوبين في كرة القدم فنياً وتعليمياً. وفي عام 2021 استحوذ رجل الأعمال محمد منصور على الأكاديمية، وكان الهدف من ذلك الاستحواذ تقديم نموذج رياضي جديد يغير حياة الشباب والفتيات ويعزز من دور المسؤولية المجتمعية.

تمتلك Right to Dream حالياً أندية وأكاديميات في مصر وغانا والدنمارك، والآن ينضم للمجموعة نادي سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية. طورت Right to Dream العديد من اللاعبين العالميين الذين لعبوا على أعلى مستوى سواء بالأندية أو المنتخبات، وشاركوا بالمسابقات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، بما في ذلك سبعة خريجين للأكاديمية مثلوا بلدانهم في كأس العالم 2022 بقطر. تدير Right to Dream نادي الدوري الدنماركي الممتاز نوردشيلاند، وهي التجربة التي حظت بإعجاب وتقدير عالميين.

إنتر ميامي كارلوس دوس سانتوس
نرشح لكم
سانتياجو ستظهر للنور قاريا.. سنترال كوردوبا يتوج بلقب كأس الأرجنتين لأول مرة في تاريخه كأس إنتركونتيننتال – مدافع بوتافوجو: الطائرة لم تكن الأمثل.. ولا أحد يستطيع التعامل مع ذلك كأس إنتركونتيننتال - كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي في قطر كأس إنتركونتيننتال - روندون: مواجهة الأهلي ستكون صعبة.. وحققنا هدفنا ضد بوتافوجو كأس إنتركونتيننتال - لاعب بوتافوجو: تأثرنا بإرهاق الرحلة الطويلة كأس إنتركونتيننتال - مدرب باتشوكا: جمهور الأهلي لن يمثل الضغط علينا في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية كأس إنتركونتيننتال - للثأر من 2008.. الأهلي يواجه باتشوكا بعد تغلبه على بوتافوجو
أخر الأخبار
في الجول يكشف كيف يتحرك الزمالك في ملف المدير الفني الجديد 7 دقيقة | الدوري المصري
إلغاء فقرة التحكيم وتحديد مدة البرامج.. 4 قرارات من المجلس الأعلى للإعلام 15 دقيقة | الكرة المصرية
إنتركونتيننتال – وائل جمعة يزور بعثة الأهلي في قطر 26 دقيقة | الكرة المصرية
"تكتيك وفن وهندسة".. الفتح يعلن جوزيه جوميز مديرا فنيا للفريق 26 دقيقة | سعودي في الجول
دوري المحترفين - فوز المنصورة الأول في الموسم.. ومشادة في انتصار الداخلية على السكة 48 دقيقة | القسم الثاني
اسكواش - مصر إلى نصف نهائي بطولة العالم لفرق الرجال والسيدات ساعة | رياضات أخرى
ماركا: مشاركة مبابي في نهائي كأس إنتركونتيننتال "تكاد تكون مستحيلة" ساعة | كأس العالم للأندية
كرة يد - الكشف عن جدول المرحلة الثانية من الدوري.. والزمالك في الصدارة ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد