منافس الأهلي - حارس إنتر ميامي ينتقل إلى النادي المملوك لمحمد منصور

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رحيل كارلوس دوس سانتوس حارس مرمى الفريق إلى نادي سان دييجو.

وسيبدأ نادي سان دييجو مشاركته الأولى في الدوري الأمريكي بدءا من الموسم المقبل 2025 في شهر مارس بلقاء سانت لويس.

وكشف نادي إنتر ميامي عن بيع اللاعب إلى سان دييجو مقابل 100 ألف دولار.

ووجه إنتر ميامي الشكر لحارس مرمى فريقه والذي انضم للفريق في 2022.

ويستعد إنتر ميامي لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 ويلعب مواجهة الافتتاح أمام الأهلي فجر 15 يونيو.

ويعد المكسيكي إرفينج لوزانو لاعب إيندهوفن الهولندي الحالي هو أبرز صفقات النادي الجديد إذ سيبدأ مشواره في يناير المقبل بعد التوقيع بمقابل 12 مليون يورو.

صانع الألعاب البالغ 36 عاما لا تزال مسيرته مستمرة في قارة جديدة بعدما لعب في أوروبا وآسيا من قبل.

سان دييجو بملكية منصور

أعلن دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم بإضافة فريق سان دييجو ليصبح رقم 30 بالدوري.

ويمتلك النادي محمد منصور، رجل الأعمال المصري حيث يشارك أيضا في ملكية أكاديمية "Right to Dream" في غانا ونادي نورشيلاند الدنماركي.

وسيكون النادي هو الأغلى في تاريخ الدوري الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار، وأحد أغلى 10 أندية كرة قدم على مستوى العالم.

ويعد مبلغ 500 مليون دولار رقما قياسيا للحصول على أحقية إنشاء نادٍ للمشاركة في الدوري الأمريكي.

وكان أعلى مبلغ لإنشاء نادٍ في الدوري الأمريكي هو 325 مليون دولار وكانت من نصيب نادي شارلوت عام 2019.

سيلعب فريق سان دييجو في ملعب سنابدراجون، الذي تم افتتاحه في عام 2022 ويتسع لـ 35 ألف متفرج.

من هو محمد منصور؟

محمد منصور هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Man Capital لإدارة الاستثمار ومقرها لندن، والتي تمتلك Right to Dream (RTD)، مجتمع كرة القدم العالمي للأكاديميات والأندية، والشريك العالمي الذي يملك طرق مبتكرة لاكتشاف المواهب ورعايتها.

ويشارك منصور في ملكية النادي مجموعة Right to Dream التي يستحوذ عليها منصور عبر مؤسسها توم فيرنون وعضو مجلس إدارتها دان ديكنسون، بالإضافة لقبيلة سيكوان المحلية في سان دييجو، وماني ماتشادو نجم فريق سان دييجو بادريس للبيسبول. ويتولى الإداري الرياضي المرموق توم بين منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

تأسست Right to Dream في غانا عام 1999، وكانت مهمة الأكاديمية المساهمة في تطوير الشباب والفتيات الموهوبين في كرة القدم فنياً وتعليمياً. وفي عام 2021 استحوذ رجل الأعمال محمد منصور على الأكاديمية، وكان الهدف من ذلك الاستحواذ تقديم نموذج رياضي جديد يغير حياة الشباب والفتيات ويعزز من دور المسؤولية المجتمعية.

تمتلك Right to Dream حالياً أندية وأكاديميات في مصر وغانا والدنمارك، والآن ينضم للمجموعة نادي سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية. طورت Right to Dream العديد من اللاعبين العالميين الذين لعبوا على أعلى مستوى سواء بالأندية أو المنتخبات، وشاركوا بالمسابقات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، بما في ذلك سبعة خريجين للأكاديمية مثلوا بلدانهم في كأس العالم 2022 بقطر. تدير Right to Dream نادي الدوري الدنماركي الممتاز نوردشيلاند، وهي التجربة التي حظت بإعجاب وتقدير عالميين.