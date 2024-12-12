راديو مونت كارلو: القضاء السويدي يغلق قضية اتهام مبابي لعدم كفاية الأدلة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 12:12

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - مبابي

أغلق القضاء السويدي قضية اتهام كيليان مبابي بالاغتصاب لعدم كفاية الأدلة.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان قد تم اتهام كيليان مبابي بالاغتصاب وفتح القضاء السويدي تحقيقا في الأمر.

وأعلن موقع راديو مونت كارلو الفرنسي أن القضاء السويدي قرر إغلاق القضية دون ذكر اسمه صراحة لعدم وجود أدلة كافية.

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وقالت ماريا شيراكوفا المحققة الرئيسية في القضية: "خلال التحقيق، تم تحديد شخص يشتبه بشكل معقول في الاغتصاب وحالتين تحرش جنسي".

وتابعت "لكنني أعتبر أن الأدلة غير كافية لمواصلة الإجراءات وبالتالي تم غلق القضية، لم يكن الشخص المذكور مشتبها في الجريمة".

وتعرض كيليان مبابي لإصابة خلال مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني أن الإصابة عبارة عن حمل عضلي زائد ولا يبدو الأمر خطيرا.

وأوضحت شبكة TYC أن هناك شكوك حول لحاق مبابي بنهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء المقبل بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن توضح الفحوصات مدة غياب النجم الفرنسي، ما بين أيام معدودة أو أكثر من أسبوع.

قبل أن يسافر فريق ريال مدريد إلى قطر، سيلعب ضد رايو فايكانو يوم السبت في الدوري الإسباني.

ويلعب الفريق الملكي نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد الفائز بمباراة نصف النهائي وكأس التحدي.

وهي المباراة التي سيلعبها الأهلي يوم السبت ضد باتشوكا المكسيكي.

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