موتا: لعبنا بالقلب والروح وكذلك العقل أمام مانشستر سيتي.. وماكيني يمكنه فعل كل شيء

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 12:01

كتب : FilGoal

تياجو موتا

أوضح تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس أن فريقه لعب بالقلب والروح وكذلك العقل ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وحقق يوفنتوس الفوز على سيتي بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لـ دوري أبطال أوروبا.

وقال موتا لشبكة أمازون برايم إيطاليا: "لعبنا بالقلب والروح وكذلك العقل، والرغبة لفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة".

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وأضاف "كنا نعلم قبل بداية اللقاء بأنه علينا أن ندافع بشكل أعمق بكثير من المعتاد، فعلنا ذلك كفريق، وفي الهجوم كنا نضرب في الوقت المناسب وهو ما حدث".

وأردف "نستحق الفوز، اللاعبون ظهروا بشكل جيد وبعضهم كان عائدا من الإصابة، والجهاز الطبي عمل على ظهورهم بأفضل شكل ممكن، ومن شاركوا كبدلاء كان لهم دورا كبيرا".

وشارك ويستون ماكيني العائد من الإصابة كبديل وسجل هدف البيانكونيري الثاني بطريقة رائعة.

وأشاد موتا بلاعب الوسط الأمريكي قائلا: "يمكنه فعل كل شيء، يمتلك قوة بدنية غير عادية وكذلك فنيات رائعة، يعلم متى يركض وكيف يكون خطيرا عندما يأتي من خلف المدافعين، رأينا هذا ضد سيتي وإيندهوفن".

وأتم "نحن محظوظون لوجود لاعبين بمثل تلك الجودة، لأنه يقدم لنا بدلاء خلال المباراة سعيد له وللاعبين على هذه الأمسية".

بتلك النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ13 بعدما حقق فوزه الثالث، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 8 نقاط في المركز 22 متساويا في النقاط مع أيندهوفن الهولندي ودينامو زغرب ولكلاهما نفس رصيد مان سيتي.

ويلتقي مانشستر سيتي في الجولتين المقبلتين أمام باريس سان جيرمان يوم 22 يناير، وكلوب بروج يوم 29 يناير.

أما يوفنتوس فيواجه كلوب بروج يوم 21 يناير، وبنفيكا يوم 29 يناير.

وفشل مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في الفوز الذي لم يتحقق سوى في مباراة وحيدة في آخر 10 مباريات بكافة البطولات.

كما فشل مانشستر سيتي في الفوز للمباراة للمباراة الثالثة على التوالي في دوري الأبطال بعد الخسارة أمام سبورتنج لشبونة 4-1، وتعادل أمام فينورد 3-3، وأخيرًا الخسارة أمام يوفنتوس 2-0.

تياجو موتا مانشستر سيتي يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
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