قرعة دوري أبطال آسيا 2 تسفر عن مواجهة حمدي فتحي أمام التعاون

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2 عن مواجهة مرتقبة بين الوكرة القطري والتعاون السعودي.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الوكرة

ويلعب حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر ضمن صفوف فريق الوكرة القطري.

وجاءت قرعة دور الـ 16 من البطولة كالآتي:

الوكرة × التعاون

الخالدية البحريني × تراكتور الإيراني

الوحدات الأردني × شباب الأهلي الإماراتي

الحسين أريد الأردني × الشارقة الإماراتي

وتقام منافسات الذهاب أحد يومي 11 و12 فبراير، بينما الإياب أحد يومي 18 و19 في نفس الشهر.

وخاض حمدي فتحي 16 مباراة هذا الموسم مع الوكرة في مختلف البطولات.

وساهم حمدي فتحي بصناعة هدف في الدوري القطري هذا الموسم.

ويحتل الوكرة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة عقب مرور 11 جولة.