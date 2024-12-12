كأس إنتركونتيننتال – مدافع بوتافوجو: الطائرة لم تكن الأمثل.. ولا أحد يستطيع التعامل مع ذلك

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

ألكسندر باربوزا مدافع بوتافوجو

ألقى ألكسندر باربوزا مدافع بوتافوجو البرازيلي باللوم على ضغط المباريات ورحلة السفر المرهقة بعد توديع كأس إنتركونتيننتال بشكل مبكر بعد الخسارة باتشوكا المكسيكي.

وخسر بوتافوجو بطل أمريكا الجنوبية من باتشوكا بنتيجة 3-0 في دربي الأمريكيتين ضمن سلسلة كأس إنتركونتيننتال 2024.

وقال ألكسندر باربوزا مدافع بوتافوجو عبر شبكة جلوبو البرازيلية: "الأمر محزن، كنت أحلم برفع 3 ألقاب أخرى لكن لم يكن ممكنا".

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وأضاف "لا أحد يستطيع التعامل مع ذلك، مباريات عديدة متتالية ورحلة طويلة استمرت أكثر من 15 ساعة، والطائرة لم تكن الأمثل وكانت ضعيفة".

وأتم "حاولنا أن نلعب وخلقنا فرصا للتسجيل لكن لم تسر الأمور كما نريد، مررنا بعام رائع للجميع سواء للجماهير والنادي".

ولا يعد باربوزا مدافع الفريق أول من أبدى استيائه من الرحلة التي خاضها الفريق على متن طائرة خاصة.

وسافرت بعثة بوتافوجو على متن طائرة فريق نيو أنجلاند باترويتس الأمريكي والتي تضم مقاعد أكبر وأوسع من الطائرات العادية لتتناسب مع الرياضيين.

New England Patriots plane, loaned to Botafogo for the trip to Doha — Photo: Sergio Santana/ge

وسبق أن صرّح كارلوس إدواردو لاعب بوتافوجو عبر قناة الكاس القطرية: "تعرضنا للإرهاق بسبب الرحلة الطويلة إلى قطر".

وتابع "وصلنا متأخرا للدوحة مما أثر على الفريق بعد موسم شاق خضنا فيه حوالي 70 مباراة".

واختتم كارلوس إدواردو تصريحاته "بالرغم من ذلك هو موسم استثنائي بعدما حصدنا لقبي الدوري البرازيلي وكأس كوبا ليبرتادوريس".

أما الأهلي فتأهل بعد الفوز على حساب العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في كأس القارات الثلاث.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كأس إنتركونتيننتال ألكسندر باربوزا مدافع بوتافوجو
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