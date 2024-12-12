إنتركونتيننتال - داري: هدفنا لقب كأس التحدي.. وأسعى لإنجاز عالمي مع الأهلي مثل المغرب

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 11:20

كتب : حسام نور الدين

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - أشرف داري

يتمنى أشرف داري مدافع الأهلي التتويج بلقب كأس التحدي أمام باتشوكا ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وتغلب باتشوكا على بوتافوجو البرازيلي بثلاثة أهداف دون مقابل في ديربي الأمريكيتين.

ويلعب الأهلي أمام باتشوكا في تمام السابعة من مساء السبت ضمن منافسات كأس التحدي.

أخبار متعلقة:
كأس إنتركونتيننتال - كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي في قطر كرة سلة - طريق سيدات الأهلي من ربع النهائي للقب إفريقيا.. وسبورتنج بالمراكز التدريبية كرة طائرة - لا بديل عن الفوز.. ترتيب مجموعة الأهلي في مونديال الأندية قبل الجولة الأخيرة كأس إنتركونتيننتال - روندون: مواجهة الأهلي ستكون صعبة.. وحققنا هدفنا ضد بوتافوجو

وقال أشرف داري مدافع الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "افتخر بالتواجد مع الأهلي في محفل عالمي بحجم وقيمة كأس إنتركونتيننتال، ولدي ثقة كبيرة في الوصول مع الفريق إلى أبعد نقطة في البطولة".

وتابع "نخوض كأس التحدي بمعنويات مرتفعة والفريق سيكون مدعوما بجماهيره الكبيرة التي ستكون حاضرة في استاد 974 بقطر لتشجيع الأهلي".

وشدد داري "هدفنا بكل تأكيد هو حصد لقب كأس التحدي والاحتفال مع جماهير الأهلي باللقب والتأهل للنهائي".

وواصل "الأهلي يضم لاعبين كبارا يعرفون جيدا الدور المطلوب منهم والتكليفات الخاصة لهم والتحديات التي تواجه الأهلي بشكل عام، وهناك حديث دائم بين كافة عناصر الفريق وتشجيع متواصل من أجل تحقيق أهداف الأهلي".

أما عن الانضمام للأحمر هذا الموسم فكشف "شرف لأي لاعب تمثيل الأهلي وارتداء قميص النادي الذي حقق العديد من البطولات القارية ويعد واجهة مشرفة على المستوى العالمي مدعوما بقاعدة جماهيرية كبيرة تبحث دائما عن الألقاب".

وعن احتمالي مواجهة ريال مدريد أجاب داري "أي لاعب يتمنى مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا، لكن تركيزنا الكامل في كأس التحدي وهدفنا تحقيق الفوز ثم التأهل إلى النهائي".

وتابع "أتمنى تحقيق إنجاز مع الأهلي بالتتويج بلقب كأس إنتركونتيننتال مثلما حققت إنجاز غير مسبوق مع منتخب المغرب رابع كأس العالم".

واختتم أشرف داري تصريحاته "أشكر جماهير الأهلي الداعمة للفريق، وأعدهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق أحلامهم وحصد البطولات".

الأهلي أشرف داري كأس إنتركونتيننتال
نرشح لكم
أدار نهائي مونديال 2015.. الإيراني علي رضا فغاني حكما لمواجهة الأهلي ضد باتشوكا خبر في الجول - سمير محمد الأقرب لتعويض عبد الله في قائمة إنتركونتيننتال الأهلي يعلن إصابة محمد عبد الله.. وقرار من كولر بشأن مران الخميس كأس إنتركونتيننتال – مدافع بوتافوجو: الطائرة لم تكن الأمثل.. ولا أحد يستطيع التعامل مع ذلك كأس إنتركونتيننتال - كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي في قطر إنتركونتيننتال - ربيعة: نسعى للتتويج بكأس التحدي.. والوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة ألمادا يعلن رحيله عن بوتافوجو بعد توديع كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال - روندون: مواجهة الأهلي ستكون صعبة.. وحققنا هدفنا ضد بوتافوجو
أخر الأخبار
أدار نهائي مونديال 2015.. الإيراني علي رضا فغاني حكما لمواجهة الأهلي ضد باتشوكا 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - سمير محمد الأقرب لتعويض عبد الله في قائمة إنتركونتيننتال 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
منافس الأهلي - حارس إنتر ميامي ينتقل إلى النادي المملوك لمحمد منصور 37 دقيقة | أمريكا
أحمد مجدي.. من التصعيد تحت قيادة جوزيه في الأهلي لتدريب الزمالك خلفا لجوميز 37 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن إصابة محمد عبد الله.. وقرار من كولر بشأن مران الخميس 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
راديو مونت كارلو: القضاء السويدي يغلق قضية اتهام مبابي لعدم كفاية الأدلة ساعة | الدوري الإسباني
كما انفرد في الجول - الزمالك يعلن تولي أحمد مجدي المهمة الفنية.. ويعاونه حازم إمام ساعة | الكرة المصرية
موتا: لعبنا بالقلب والروح وكذلك العقل أمام مانشستر سيتي.. وماكيني يمكنه فعل كل شيء ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه