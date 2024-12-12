إنتركونتيننتال - داري: هدفنا لقب كأس التحدي.. وأسعى لإنجاز عالمي مع الأهلي مثل المغرب

يتمنى أشرف داري مدافع الأهلي التتويج بلقب كأس التحدي أمام باتشوكا ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وتغلب باتشوكا على بوتافوجو البرازيلي بثلاثة أهداف دون مقابل في ديربي الأمريكيتين.

ويلعب الأهلي أمام باتشوكا في تمام السابعة من مساء السبت ضمن منافسات كأس التحدي.

وقال أشرف داري مدافع الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "افتخر بالتواجد مع الأهلي في محفل عالمي بحجم وقيمة كأس إنتركونتيننتال، ولدي ثقة كبيرة في الوصول مع الفريق إلى أبعد نقطة في البطولة".

وتابع "نخوض كأس التحدي بمعنويات مرتفعة والفريق سيكون مدعوما بجماهيره الكبيرة التي ستكون حاضرة في استاد 974 بقطر لتشجيع الأهلي".

وشدد داري "هدفنا بكل تأكيد هو حصد لقب كأس التحدي والاحتفال مع جماهير الأهلي باللقب والتأهل للنهائي".

وواصل "الأهلي يضم لاعبين كبارا يعرفون جيدا الدور المطلوب منهم والتكليفات الخاصة لهم والتحديات التي تواجه الأهلي بشكل عام، وهناك حديث دائم بين كافة عناصر الفريق وتشجيع متواصل من أجل تحقيق أهداف الأهلي".

أما عن الانضمام للأحمر هذا الموسم فكشف "شرف لأي لاعب تمثيل الأهلي وارتداء قميص النادي الذي حقق العديد من البطولات القارية ويعد واجهة مشرفة على المستوى العالمي مدعوما بقاعدة جماهيرية كبيرة تبحث دائما عن الألقاب".

وعن احتمالي مواجهة ريال مدريد أجاب داري "أي لاعب يتمنى مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا، لكن تركيزنا الكامل في كأس التحدي وهدفنا تحقيق الفوز ثم التأهل إلى النهائي".

وتابع "أتمنى تحقيق إنجاز مع الأهلي بالتتويج بلقب كأس إنتركونتيننتال مثلما حققت إنجاز غير مسبوق مع منتخب المغرب رابع كأس العالم".

واختتم أشرف داري تصريحاته "أشكر جماهير الأهلي الداعمة للفريق، وأعدهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق أحلامهم وحصد البطولات".