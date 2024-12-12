كأس إنتركونتيننتال - كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي في قطر

وجه مارسيل كولر رسالة إلى جماهير الأهلي قبل بطولة كأس التحدي.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم 14 ديسمبر الجاري مع باتشوكا المكسيكي.

وقال المدير الفني لـ الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "متشوقون جدا وسعداء أننا سنقابل جماهير الأهلي الكبيرة قي قطر الذين يساندوننا ويدعموننا".

وأتم "نتطلع إلى أن نحتفل معا في قطر".

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.