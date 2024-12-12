كأس إنتركونتيننتال - كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي في قطر

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 11:13

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - الأهلي

وجه مارسيل كولر رسالة إلى جماهير الأهلي قبل بطولة كأس التحدي.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم 14 ديسمبر الجاري مع باتشوكا المكسيكي.

وقال المدير الفني لـ الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "متشوقون جدا وسعداء أننا سنقابل جماهير الأهلي الكبيرة قي قطر الذين يساندوننا ويدعموننا".

أخبار متعلقة:
ترتيب أبطال أوروبا - تقدم برشلونة وخسارة إنتر.. واستمرار تراجع مانشستر سيتي إنتركونتيننتال - ربيعة: نسعى للتتويج بكأس التحدي.. والوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة ألمادا يعلن رحيله عن بوتافوجو بعد توديع كأس إنتركونتيننتال مواعيد مباريات الخميس 12 ديسمبر 2024.. كأس الرابطة ودوري المحترفين ومرموش

وأتم "نتطلع إلى أن نحتفل معا في قطر".

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الأهلي باتشوكا مارسيل كولر كأس التحدي
نرشح لكم
ماركا: مشاركة مبابي في نهائي كأس إنتركونتيننتال "تكاد تكون مستحيلة" إنتركونتيننتال - كريم وليد: جيل الأهلي الحالي لديه فرصة تاريخية إنتركونتيننتال - ياسر إبراهيم: مقابلة ريال مدريد حلم الجميع .. وهدفنا التتويج بكأس التحدي أدار نهائي مونديال 2015.. الإيراني علي رضا فغاني حكما لمواجهة الأهلي ضد باتشوكا خبر في الجول - سمير محمد الأقرب لتعويض عبد الله في قائمة إنتركونتيننتال الأهلي يعلن إصابة محمد عبد الله.. وقرار من كولر بشأن مران الخميس كأس إنتركونتيننتال – مدافع بوتافوجو: الطائرة لم تكن الأمثل.. ولا أحد يستطيع التعامل مع ذلك إنتركونتيننتال - داري: هدفنا لقب كأس التحدي.. وأسعى لإنجاز عالمي مع الأهلي مثل المغرب
أخر الأخبار
في الجول يكشف كيف يتحرك الزمالك في ملف المدير الفني الجديد 7 دقيقة | الدوري المصري
إلغاء فقرة التحكيم وتحديد مدة البرامج.. 4 قرارات من المجلس الأعلى للإعلام 14 دقيقة | الكرة المصرية
إنتركونتيننتال – وائل جمعة يزور بعثة الأهلي في قطر 26 دقيقة | الكرة المصرية
"تكتيك وفن وهندسة".. الفتح يعلن جوزيه جوميز مديرا فنيا للفريق 26 دقيقة | سعودي في الجول
دوري المحترفين - فوز المنصورة الأول في الموسم.. ومشادة في انتصار الداخلية على السكة 48 دقيقة | القسم الثاني
اسكواش - مصر إلى نصف نهائي بطولة العالم لفرق الرجال والسيدات ساعة | رياضات أخرى
ماركا: مشاركة مبابي في نهائي كأس إنتركونتيننتال "تكاد تكون مستحيلة" ساعة | كأس العالم للأندية
كرة يد - الكشف عن جدول المرحلة الثانية من الدوري.. والزمالك في الصدارة ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد