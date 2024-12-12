ترتيب أبطال أوروبا - تقدم برشلونة وخسارة إنتر.. واستمرار تراجع مانشستر سيتي

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 11:08

كتب : محمد سمير

برشلونة

اختتمت منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول الانفراد بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة عقب ست جولات وبعد تغلبه على جيرونا بهدف دون مقابل.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

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ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ولم تحقق ثلاثة فرق فقط أي رصيد من النقاط عقب مرور خمس جولات وهم لايبزيج ويانج بويز وسلوفان براتيسلافا.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد عقب مرور 6 جولات:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- ليفربول (18 نقطة)

2- برشلونة (15 نقطة)

3- أرسنال (13 نقطة)

4- باير ليفركوزن (13 نقطة)

5- أستون فيلا (13 نقطة)

6- إنتر (13 نقاط)

7- بريست (13 نقاط)

8- ليل (13 نقاط)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 24)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

9- دورتموند (12 نقطة)

10- بايرن ميونيخ (12 نقطة)

11- أتليتكو مدريد (12 نقطة)

12- ميلان (12 نقطة)

13- أتالانتا (11 نقطة)

14- يوفنتوس (11 نقطة)

15- بنفيكا (10 نقاط)

16- موناكو (10 نقاط)

17- سبورتنج لشبونة (10 نقاط)

18- فينورد (10 نقاط)

19- كلوب بروج (10 نقاط)

20- ريال مدريد (9 نقاط)

21- سيلتيك (9 نقاط)

22- مانشستر سيتي (8 نقاط)

23- أيندهوفن (8 نقاط)

24- دينامو زغرب (8 نقاط)

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- باريس سان جيرمان (7 نقاط)

26- شتوتجارت (7 نقاط)

27- شاختار (4 نقاط)

28- سبارتا براج (4 نقاط)

29- ستورم جراز (3 نقاط)

30- جيرونا (3 نقاط)

31- ريد ستار بلجراد (3 نقاط)

32- سالزبورج (3 نقاط)

33- بولونيا (نقطتان)

34- لايبزيج (0 نقطة)

35- سلوفان براتيسلافا (0 نقطة)

36- يانج بويز (0 نقطة)

ترتيب دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا برشلونة
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