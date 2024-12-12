إنتركونتيننتال - ربيعة: نسعى للتتويج بكأس التحدي.. والوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة

شدد رامي ربيعة مدافع الأهلي عن بحث الفريق دائما على التواجد في المركز الأول في أي بطولة يشارك بها وخاصة البطولات العالمية.

ويستعد الأهلي للقاء باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر الجاري في قطر.

وقال ربيعة عبر موقع الأهلي: "نسعى إلى تحقيق الفوز للتتويج باللقب، ومواصلة مشوارنا في البطولة للتواجد كطرف في نهائي ‏كأس القارات للأندية".

وأضاف "اللاعبون لديهم رصيد كبير من الخبرات بعد مشاركتهم السابقة في ‏نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية".

وأكمل "نرغب في الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة ‏من خلال التتويج بلقب كأس التحدي، وإضافة بطولة جديدة لم يسبق أن فاز بها النادي من ‏قبل والتأهل للنهائي".

وواصل "نسعى إلى إثبات أنفسنا للعالم أجمع ولجماهيرنا أننا متواجدون بقوة في ‏بطولة بحجم كأس القارات للأندية".

وأتم "الأهلي يمتلك شعبية كبيرة، وسبق أن خضنا بطولات ‏وسط دعم جماهيري كبير سواء في كأس العالم للأندية أو كأس السوبر الإفريقي، ونتمنى أن ‏يستمر دعمهم لنا من خلال وجودهم في مباراة كأس التحدي".

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.