ألمادا يعلن رحيله عن بوتافوجو بعد توديع كأس إنتركونتيننتال

أعلن تياجو ألمادا لاعب بوتافوجو نهاية مشواره مع الفريق بعد الخسارة في كأس إنتركونتيننتال 2024.

وانضم الدولي الأرجنتيني لبوتافوجو في يونيو الماضي وحصل على وعد وفقا للتقارير من رئيس النادي بالانتقال لليون الفرنسي في يناير 2025.

وقال تياجو ألمادا لاعب بوتافوجو عبر Cazé TV: "هذه المجموعة ستبقى للأبد طوال مسيرتي، ألتقي بمجموعة جميلة".

وأضاف "عندما أتيت إلى بوتافوجو، كان كل شيء مرتبا للبقاء حتى يناير المقبل ثم الانتقال لليون الفرنسي، وأعتقد أنه سيتم الوفاء بالوعد، وأشكر جميع مشجعي بوتافوجو على حبهم لي".

وأكمل "الرحلة لم تساعدنا، وقرار جلوسي على مقاعد البدلاء يعود للمدرب الذي قرر اختيار لاعبين بحالة أفضل".

وأتم "علينا أن نكون فخورين بأنفسنا بما حققناه من ألقاب".

وفاز باتشوكا على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون مقابل.

وخاض ألمادا 26 مباراة بقميص بوتافوجو سجل 3 أهداف وصنع 2.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.