مواعيد مباريات الخميس 12 ديسمبر 2024.. كأس الرابطة ودوري المحترفين ومرموش

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 10:41

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يشهد اليوم الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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كأس الرابطة

تستأنف مباريات الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية بإقامة مباراتين.

ويلعب فاركو أمام طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما زد يحل ضيفا على غزل المحلة في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر نفس القناة.

دوري المحترفين

تقام منافسات الجولة 12 من دوري المحترفين المصري.

وتقام جميع المباريات في الثانية والنصف عصرا باستثناء مواجهة وادي دجلة ضد بلدية المحلة.

بينما أبرز مواجهات الثانية والنصف عصرا، عندما يحل المقاولون العرب متصدر الترتيب ضيفا على راية.

كما يواجه أبو قير للأسمدة فريق سبورتنج، ويلعب وي أمام لافيينا.

الدوري الأوروبي

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فيكتوريا بلزن في الثامنة إلا ربع مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما نيس بقيادة محمد عبد المنعم يلعب أمام رويال يونيون سان جيلواز في نفس التوقيت.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويحل إينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش ضيفا على ليون ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كأس الرابطة دوري المحترفين الدوري الأوروبي
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