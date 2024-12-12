كرة سلة - طريق سيدات الأهلي من ربع النهائي للقب إفريقيا.. وسبورتنج بالمراكز التدريبية

اختتمت منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا لسيدات الكرة السلة والمقامة في السنغال، وأسفرت عن تأهل الأهلي بالعلامة الكاملة.

بينما ودع سبورتنج حامل لقب آخر نسختين من دور المجموعات ويلعب على المراكز الترتيبية من التاسع إلى الثاني عشر.

وتلعب سيدات الأهلي أمام فريق CNSS من الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي.

وتقام منافسات ربع النهائي يوم الجمعة بينما نصف النهائي يوم السبت ويقام النهائي يوم الأحد.

وجاءت منافسات ربع النهائي كالآتي: (الجمعة 13 ديسمبر)

الأهلي × CNSS الكونغولي (2 ظهرا) "مباراة 21"

الجيش الرواندي × FBA الإيفواري (5 مساء) "مباراة 23"

ريج الرواندي × داكار السنغال (8 مساء) "مباراة 24"

جان دارك السنغالي × فيروفيارو الموزمبيقي (11 مساء) "مباراة 22"

نصف النهائي: (السبت 14 ديسمبر)

الفائز من مباراة 21 × الفائز من مباراة 24 (الساعة 8 مساء)

الفائز من مباراة 22 × الفائز من مباراة 23 (الساعة 11 مساء)

النهائي: 15 ديسمبر

بينما يلعب فريق سيدات سبورتنج أمام كوينز النيجيري في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس لتحديد المركزين التاسع والعاشر.