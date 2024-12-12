فليك: نستهدف التأهل المباشر لثمن النهائي. وهذا أكثر شيء أعجبني أمام دورتموند

ثمن هانز فليك مدرب برشلونة الانتصار الذي حققه فريقه على حساب بروسيا دورتموند.

وقاد فليك برشلونة للفوز على دورتموند 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال هانز فليك مدرب برشلونة عبر بي إن سبورتس: "فخور بما قدمه فريقي خلال هذا المباراة الصعبة والأجواء الاستثنائية. هدوء اللاعبين أكثر شيء أعجبني في هذه الليلة".

وأضاف "الفوز كان مهما للغاية لأننا نريد التأهل مباشرة لثمن النهائي. لدينا مباراتين متبقيتين في هذا الدور سنبذل قصارى جهدنا لحصد نقاطهما كاملة".

هانز فليك حقق الفوز السادس من أصل 6 مباريات خاضها كمدرب ضد دورتموند، منهم 5 مباريات رفقة بايرن ميونيخ ومباراة رفقة برشلونة.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة.

فيما توقف رصيد دورتموند عند 12 نقطة في المركز التاسع.

ويتبقى لبرشلونة مباراتين ضد بنفيكا وأتالانتا.

فيما سيلعب دورتموند ضد بولونيا وشاختار دونيتسك.