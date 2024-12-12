كرة طائرة - لا بديل عن الفوز.. ترتيب مجموعة الأهلي في مونديال الأندية قبل الجولة الأخيرة

اختتمت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية لرجال الكرة الطائرة.

وخسر الأهلي أمام فريق فولاد سيرجان الإيراني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وكان الأهلي قد تغلب على فريق برايا البرازيلي في الجولة الافتتاحية بنفس النتيجة.

ويأتي الأهلي بعد الجولة الثانية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من انتصار وخسارة.

ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى نصف النهائي.

ويختتم الأهلي دور المجموعات بمواجهة فريق لوبي سيفيتانوفا الإيطالي في الواحدة والنصف من فجر السبت.

ويأتي ترتيب المجموعة كالآتي:

1- سيرجان الإيراني (5 نقاط)

2- سيفيتانوفا الإيطالي (4 نقاط)

3- الأهلي (3 نقاط)

4- برايا البرازيلي (0 نقطة)

ولا بديل عن فوز الأهلي أمام سيفيتانوفا من أجل حسم بطاقة تأهل تاريخية إلى المربع الذهبي.

وبات الأهلي أول فريق عربي وإفريقي يحقق الفوز على فريق برازيلي في تاريخ كأس العالم للأندية.

كما حقق الأحمر انتصاره الأول تاريخيا في كأس العالم للأندية بعد الفوز برايا.

ويشارك الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2015.