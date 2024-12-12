أولمو: ألحقنا بـ دورتموند الهزيمة الأولى على ملعبه أمام جماهير استثنائية

أثنى داني أولمو لاعب برشلونة على منافسه بروسيا دورتموند الألماني بعد المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وحقق برشلونة الفوز على دورتموند 3-2 في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وقال أولمو في تصريحات عقب المباراة لـ بي ان سبورتس: "مباراة معقدة أمام خصم ضغط علينا طوال المباراة وملعب صعب وجماهير استثنائية".

وأكمل: "ملعب فريد من نوعه ونعرف أنهم لم يخسروا على ملعبهم هذا الموسم وذلك كان حافزًا إضافيا، وكانت تلك المرة الأولى التي أواجه فيها دورتموند في دوري الأبطال".

وسجل أهداف برشلونة: رافينيا وفيران توريس (هدفين)، فيما أحرز سيرهو جيراسي هدفي بروسيا دورتموند.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة.

فيما توقف رصيد دورتموند عند 12 نقطة في المركز التاسع.