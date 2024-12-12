أرسنال يهزم موناكو بثلاثية ويواصل التقدم في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - أرسنال ضد موناكو

واصل أرسنال زحفه إلى المراكز المتقدمة في دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على موناكو.

وتغلب أرسنال على موناكو في الجولة السادسة من مرحلة المجموعة بدوري الأبطال بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل أهداف أرسنال كل من بوكايو ساكا هدفين وكاي هافرتز الهدف الثالث.

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ورفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن المراكز من الرابع إلى الثامن.

أما موناكو فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس عشر بخسارة ثانية على التوالي.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

وينفرد ليفربول بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بينما برشلونة في المركز الثاني بـ 15 نقطة.

ويلعب أرسنال مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب الكرواتي يوم 22 يناير المقبل.

بينما الجولة الثامنة والأخيرة يلاقي فيها أرسنال فريق جيرونا بإسبانيا.

شتوتجارت يكتسح يانج بويز

اكتسح شتوتجارت الألماني فريق يانج بويز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس والعشرين.

ويتمسك شتوتجارت بأمل التأهل للمراكز من الأول إلى 24.

ويأتي دينامو زغرب في المركز الرابع والعشرين برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن شتوتجارت.

فينورد يهزم سبارتا براج

تقدم فينورد إلى المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط بعد التغلب على سبارتا براج.

وفاز فينورد على سبارتا براج بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتلقى سبارتا براج الهزيمة الرابعة على التوالي ليأتي في المركز الثامن والعشرين برصيد 4 نقاط.

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